Trofeo Città di Polizzi: vincono Silvia La Barbera e Lorenzo Abbate

Trofeo Città di Polizzi sotto il segno della qualità con le vittorie di Silvia La Barbera e Lorenzo Abbate. L'atleta della Caivano Runners, campionessa italiana assoluta nel 2016 di corsa campestre, non ha avuto problemi ad imporsi nella quinta prova del GP provinciale, promosso dall'Universitas Palermo. Quattro giri, di un percorso molto tecnico tra le viuzze del centro cittadino, per un totale di circa 6700 metri, in una giornata caratterizzata dal gran caldo. Ma l'azzurrina, ha fatto molto di più: oltre ad essere stata la prima delle donne al traguardo, è stata anche la terza assoluta, preceduta da appena due maschietti. Alle spalle della La Barbera, un'ottima Chiara Immesi che oggi, si è dovuta "accontentare" della seconda piazza. Terza la compagna di squadra Maria Grazia Bilello sempre più vicina alla forma ottimale.

Tra gli uomini prova in scioltezza, malgrado la sua preparazione guardi alla gara in casa (Partinico) del 5 agosto prossimo per Lorenzo Abbate, alfiere dell'Universitas Palermo. Alle sue spalle il compagno di squadra Antonino Muratore, che ha preceduto la La Barbera, seguita da Rosario Cirrito (Universitas Palermo). A fare da prologo alla gara, le sfide dei più giovani con mattatori i mini atleti dell'Ambrosiana, allenati da Domenico Nunnari. Ottima l'organizzazione con una buona risposta di atleti, giunti anche dalle province di Agrigento, Enna e Ragusa, oltre che da quella di Palermo. Protagonisti delle premiazioni finali (alle quali hanno preso parte, tra gli altri il sindaco di Polizzi Giuseppe Lo Verde e i responsabili della Pro Loco) i prodotti tipici della località madonita: nocciole, sfoglio, conserve e formaggio; splendido esempio di valorizzazione del territorio attraverso lo sport. Nuovo appuntamento con il GP provinciale, domenica prossima a Palermo con "Aspettando il Città Metropolitana di Palermo", gara mattutina con partenza da piazza Castelnuovo.

Classifica uomini

1) Lorenzo Abbate (Universitas Palermo) 23'57

2) Antonino Muratore (Universitas Palermo) 24'25

3) Rosario Cirrito (Universitas Palermo) 24'43

4) La Mantia Giovanni (Universitas Palermo) 24'47

5) Pasquale Pepe (Trinacria Palermo) 25'14

Classifica donne

1) Silvia La Berbera (Caivano Runners) 24'40

2) Chiara Immesi (Universitas Palermo) 26'49

3) Maria Grazia Bilello (Universitas Palermo) 28'01

4) Giuseppina Rinaldi (Trinacria Palermo) 30'28;

5) Silvana Tutrone (universitas Palermo) 32'44

