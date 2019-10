Sicily match vela 2019, al via la sfida tra principianti ed esperti nel golfo di Palermo 

Al via il Sicily Match Vela 2019, entusiasmante sfida tra equipaggi composti da principianti o esperti a bordo di due barche gemelle ‘Beneteau 25’. La gara ludico-velica, organizzata dalla società Canottieri Palermo Asd, si svolgerà nel golfo di Palermo con partenza dalla Banchina Lupa, in via Cala. Le prime date in calendario saranno il 12 ottobre, 2, 16 e 30 novembre, dalle 9 alle 14. Nel mese di dicembre le gare proseguiranno in date da definire.

Al Sicily Match Vela 2019 potrà partecipare chiunque: principianti assoluti, aspiranti velisti, curiosi di questo sport nautico ma anche appassionati ed esperti. Non importa quale grado di esperienza si abbia con la vela, sarà sufficiente avere entusiasmo, voglia di mettersi alla prova e di divertirsi. I regatanti proveranno l’emozione dei match tra barche a vela, dovranno immaginare le mosse degli avversari, anticiparle, cercare di essere al posto giusto nel momento giusto, prendere il massimo vantaggio lungo il percorso con l’obiettivo di tagliare per primi il traguardo. Una sfida adrenalinica, dal momento cruciale della partenza alle serrate manovre in boa fino all’arrivo, che sarà capace di tenere i partecipanti con il fiato sospeso dall’inizio alla fine.

Gli equipaggi saranno composti da quattro/cinque persone e saranno suddivisi in due classi: principianti, capitanati da un capobarca/istruttore, ed esperti, composti da velisti con esperienza. Le due classi si confronteranno tra loro in più match ad eliminazione su barche molto performanti, i Beneteau 25 utilizzati per la scuola di vela. Saranno accettate anche iscrizioni di equipaggi già preformati. Appuntamento per i partecipanti alle 9 in banchina. Dopo l’iscrizione, chi è privo di esperienza potrà assistere a una breve lezione di base di vela. Alle 14 il match si concluderà con la proclamazione dei vincitori.

Il costo di iscrizione ad ogni giornata del Sicily Match Vela 2019 è di 20 euro. Ridotto 15 euro per studenti, soci di circoli velici, e 10 euro per i soci Canottieri Palermo. Obbligatorio possedere la tessera Fiv. Se sprovvisti, si potrà fare prima dell’iscrizione, presentando certificazione medica per “svolgimento di attività sportiva non agonistica”. Consigliato abbigliamento comodo e adeguato alle condizioni meteo, scarpe da barca o da ginnastica, guanti da barca. La prenotazione è obbligatoria.