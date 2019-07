Sicily By Car Palermo basket, la presentazione il 19 luglio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La società AndrosBasket Verga Palermo comunica che la presentazione del nuovo main sponsor Sicily By Car e della nuova denominazione della squadra “Sicily By Car Palermo Basket” si terrà venerdì 19 luglio alle ore 11 presso la Sala Gialla di Palazzo dei Normanni. Saranno presenti i rappresentanti delle istituzioni. All’interno dell’evento verranno esposti tutti i dettagli e i particolari sul nuovo sodalizio che prenderà parte, grazie alla promozione conseguita sul campo dalla squadra la scorsa stagione, al campionato di basket femminile di Serie A1 2019/2020.

Sicily By Car Palermo Basket sarà l’unica formazione femminile palermitana a militare nella massima serie la prossima stagione e nell’ambito del campionato sarà una delle tre rappresentanti del Sud e una delle due siciliane del campionato. Sicily By Car Palermo Basket rappresenta l’unione di due eccellenze nei loro ambiti: l’AndrosBasket Verga Palermo è presente nel campo del basket femminile dal 1976. In trenta anni di attività ha partecipato per sedici anni di fila al campionato di serie A, con tre stagioni in A1, dal 1987 al 1990. Lo scorso 18 maggio ha conquistato la serie A1 dopo oltre 29 anni di assenza del basket palermitano dal massimo campionato italiano.

Sicily By Car, compagnia a capitale interamente italiano leader nel settore dell’autonoleggio, nasce nel 1963 da un’idea del presidente Dragotto. Oggi Sicily by Car vanta una flotta di 20.000 vetture, oltre 55 uffici presenti in tutti gli aeroporti e nelle principali città d’Italia, 4 uffici in Albania e più di 400 collaboratori.