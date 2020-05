La Serie D finisce qua: il Palermo è virtualmente in C

E’ ufficiale, il campionato di Serie D non ripartirà, adesso si attendono soltanto i verdetti. Poi sarà festa grande per il Palermo. E’ questa, l’ultima (e definitiva) decisione presa in mattinata dal Consiglio Federale presieduto dal presidente Gravina, dal consigliere Lotito e dai due patron di C e D, Ghirelli e Sibilia.

Lo stesso Sibilia, al termine dell' incontro ha confermato l'intenzione di voler bloccare i campionati dilettantistici. Il Palermo dunque conta le ore che lo separano dalla prima, storica, promozione del nuovo corso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Così, mentre la Serie A, il campionato cadetto e la Serie C sembrano poter finalmente rivedere la luce del sole, lo stesso non si può dire per le squadre dilettantistiche che attualmente militano in D. Il Palermo dunque non tornerà in campo e in questo senso la data da segnare in rosso sul calendario dalle parti di viale del Fante è quella di venerdì 22 maggio, più precisamente quando il consiglio direttivo della LND provvederà a diramare i conseguenti verdetti. E quindi, con ogni probabilità a sancire il passaggio del Palermo dai dilettanti ai professionisti.