Nessun rinvio per la serie B, la Salernitana: "Sabato aspettiamo il Palermo"

La serie B partirà regolarmente venerdì con l'anticipo Brescia-Perugia: il rischio di uno slittamento delle prime giornate era stato annunciato dal presidente dell'Aic, Damiano Tommasi. Oggi i capitani delle squadre professionistiche si sono riuniti a Roma. Il pericolo di un rinvio è stato scongiurato, però, da un comunicato della Salernitana che ha bruciato tutti sul tempo annunciando la regolare partenza del torneo cadetto: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica che i granata scenderanno regolarmente in campo il prossimo sabato 25 agosto alle ore 18:00 allo Stadio “Arechi” per affrontare il Palermo nella prima giornata di Campionato Serie BKT", si legge nella nota.

Per il debutto contro il Palermo, intanto, è scattata già la prevendita. Si prevede un Arechi pieno. Curiosità: il campionato del Palermo riparte da dove era finito: escludendo la burrascosa coda dei playoff, la regular season dei rosanero era terminata proprio a Salerno.

I capitani di serie B e alcuni di C delle squadre che sperano di essere ripescate si sono incontrati nel pomeriggio in un hotel a due passi dalla stazione Termini. La riunione è durata un paio d'ore I calciatori hanno deciso che scioperare è impossibile, perché non c'è tempo. Forse le partite inizieranno in ritardo di 15 minuti. Fino al 7 settembre non si saprà se la B resterà resterà a 19 come deciso da Lega e Figc, oppure tornerà a 22. C'è perfino un'ipotesi estrema che parla di un campionato a 24-25. Sperano ancora le squadre che chiedono il ripescaggio (tra queste c'è il Catania).