La Covisoc boccia il Palermo, rosanero fuori dalla serie B

Era nell'aria, ora è ufficiale. La Covisoc boccia il Palemo, che adesso è fuori dalla B. L'organo di controllo ha riscontrato anomalie nella documentazione rispetto ai parametri richiesti, uno su tutti il ritardo nel deposito della fideiussione da 800 mila euro. La società rosanero ha ora tempo fino alle ore 19 dell’8 luglio per presentare ricorso. Quindi ci sarà il verdetto definitivo del Consiglio federale. In caso di non iscrizione, il 12 luglio partirebbe l’iter per la ripartenza dei rosanero dalla Serie D.

I Tuttolomondo però non si arrendono e vogliono dare battaglia in tutte le sedi opportune per ribaltare la sentenza. Le speranze però sono appese a un filo sottile. Ferrero, Mirri e Dragotto hanno già fatto sapere di essere pronti a rilevare il titolo e ripartire con un nuovo progetto.

"Pur mantenendo la speranza, anche flebile, di una possibilità d'iscrizione della squadra in serie B, il Comune sta predisponendo quanto necessario affinché la città possa in ogni caso mantenere una presenza nei campionati calcistici nazionali". Lo ha dichiarato il sindaco, che ieri pomeriggio ha illustrato alla Giunta comunale i punti cardine di un avviso pubblico "che sarà pubblicato in tempo utile perché Palermo posa essere rappresentata da una squadra di calcio già nella stagione 2019-2020".