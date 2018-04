Il ritorno della scuola trionfale della scherma napoletana a Palermo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Tutti i fenomeni del mondo sono ciclici. Arriva un momento in cui tutto ritorna al suo posto e le ceneri diventano di nuovo una fiamma. L'ultima settimana di marzo a Palermo ha riaperto la scuola di scherma napoletana. Sono passati 172 anni dalla pubblicazione dell'ultimo trattato di Niccolò Abbondati dello stile napoletano della scherma spagnola dal titolo "Istituzione di arte ginnastica per le truppe di fanteria di S. M. Siciliana". Dopo l'unità d'Italia sono stati numerosi i tentativi di cancellare il trionfo della scuola napoletana, a metà dell'Ottocento, dalla memoria dei siciliani. Tuttavia, tutti questi tentativi sono stati vani. È impossibile dimenticare la cosa, che è motivo d'orgoglio di Palermo. Così come è impossibile rinunciare al sistema militare, che passò attraverso le guerre espansive di Carlo V in tre continenti e divenne un'arma intransigente dell'impero, dove il sole non tramontava mai. Tra i tanti valorosi guerrieri che rimarranno per sempre nella memoria ci sono maestri come Giacomo e Giuseppe La Cuova, Francesco Villardita, Leonardo Ciaccio, Francesco Antonio Mattei, Vincenzo и Dinno Rosato, Blasco Florio, Francesco и Giuseppe Francia, Nicola Terracusa e Ventura.

L’albero della scherma Napoletana

Negli ultimi cinque anni uno scienziato ucraino, professor della Destreza, Grand Maestro Oleg Maltsev ha svolto una ricerca scientifica complessa e restaurato lo stile Napoletano di scherma Spagnola: "Al momento abbiamo raccolto tutte le necessarie fonti primarie, metodologia di apprendimento completamente restaurato, restaurato il lavoro con modelli logici, elementi tecnici assemblati, stabilito un programma di formazione a più livelli e il programma di certificazione del Maestro".

Ricordiamo che storicamente proprio Palermo è il luogo in cui ha origine Destreza spagnola, che è venuta alla corte di Madrid insieme con Carlo V. Nel corso del XVI secolo, questo sistema passò attraverso Il crogiolo di guerre in tre continenti e tornò nel Sud d'Italia. Il suo nome è questo stile di scherma spagnola acquistato per nome dell'ultimo avamposto in cui è stato preso per l'armamento. "Secondo le armi, la scherma napoletana comprende il lavoro con arma lunga come la sciabola, spada, spada d’abbordaggio, arma corta con la forma di Navajo, Norman dagger, rasoio e stiletto veneziano". È importante notare, che una caratteristica importante di questo stile è la sua versatilità. Qualsiasi oggetto o strumento nelle mani di uno specialista nella scherma napoletana si trasforma in un'arma formidabile. Nel caso della mischia, questo stile si trasforma rapidamente in un sistema vittorioso di combattimento corpo a corpo. Il Grand Maestro Oleg Maltsev nota che oggi ci sono molte idee sbagliate non solo sulla scienza della scherma, ma anche sul suo scopo e il destino: "È importante capire che la difesa personale è lontana dal compito principale della scherma, anche se certamente queste abilità si lasciano proteggere. Un buonо schermidore sarà sempre al sicuro. Il compito principale della scherma è educare una persona. L'intelletto è importante qui. Così è stato e sarà sempre. Una persona può educare Scherma con la Scherma, la capacità di essere forte, la capacità di stabilire l'ordine sia nella sua vita e tutto del mondo".