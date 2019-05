Scontro sul contratto pubblicitario dei rosa, Mirri: "Pronti alla risoluzione dell’accordo"

Scontro fra la nuova proprietà del Palermo e la società Damir sul contratto pubblicitario. Una dichiarazione rilasciata a margine della conferenza di oggi negli uffici di viale del Fante da parte della famiglia Tuttolomondo ha provocato la reazione del direttore generale Dario Mirri che si è detto pronto a risolvere l’accordo se i rosanero restituiranno i 2,8 milioni versati per scongiurare la penalizzazione durante la corsa verso la Serie A. “Avevo già dato la mia disponibilità per farlo se questo fosse stato considerato d’ostacolo alle politiche o al piano industriale”, ha detto Dario Mirri.

Dopo più di un’ora trascorsa con i giornalisti e davanti al pool di avvocati che è riuscito nell’impresa di ridurre la penalizzazione e salvare il campionato cadetto, Salvatore Tuttolomondo ha rilasciato una dichiarazione - riportata poi da alcuni organi di stampa - che ha fatto saltare sulla sedia i vertici della società che opera nel campo della pubblicità: "Damir? Abbiamo dato l’incarico ad un legale del gruppo di valutare la posizione e se ci saranno iniziative da adottare nell’immediato". A stretto giro di posta Mirri si è fatto sentire con un comunicato ufficiale per chiarire la propria posizione.

"Preciso subito che già lo scorso 6 maggio, nel corso di un incontro avuto con il fresco di nomina vicepresidente Macaione, avevo già dato la mia disponibilità a risolvere il contratto. Era ed è sufficiente che l’attuale proprietà restituisca alla Damir i 2,8 milioni più Iva che abbiamo versato anche per scongiurare la possibile penalizzazione. La mia volontà era ed è rimasta quella di dare una mano, per l’amore e la passione nutriti per la nostra squadra del cuore, assumendomi il rischio, poi rivelatosi molto alto, di perdere completamente il mio investimento. Adesso, quindi, con la stessa vicinanza ai colori della squadra, sono disponibile a sollevare in partenza l’attuale proprietà da ulteriori spese legali. Forza Palermo, sempre”.