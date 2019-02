Scherma, presentazione del logo ufficiale dei campionati italiani che si terranno a Palermo

A 110 giorni dal festeggiamento dei 110 anni della Federazione Italiana Scherma, Palermo è pronta ad aprire il sipario sul 100esimo campionato italiano assoluto. Domani pomeriggio (giovedì 14 febbraio) alle ore 16.00, presso il Circolo degli Ufficiali dell’Esercito di Palermo (piazza Sant’Oliva, 25) il Presidente della Federazione Italiana Scherma Giorgio Scarso, il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando ed il comitato Organizzatore sveleranno il logo dei campionati ed illustreranno il programma degli eventi in programma sino all’inizio della manifestazione.

Un percorso ricco di tappe, che arricchirà il già prestigioso programma di avvenimenti dedicato a Palermo Capitale della Scherma 2019. Saranno presenti, inoltre, ed interverranno: Erasmo Vittorio Troia, Direttore Generale Conad Sicilia e Giovanni Anania Direttore Marketing Conad Sicilia; Calogero Di Carlo, Presidente Sedi d'Esame Nazionale Unipegaso e Unimercatorum, Presidente e fondatore Uni Centro Studi Olympo CESD; Carmine Mabilia, direttore Decathlon Catania. Conad ha scelto di essere main sponsor della manifestazione, affiancando il suo nome a quello di Palermo Capitale della scherma 2019. L’azienda di punta nel panorama della gdo italiana, ogni anno investe diversi milioni di euro nello sport, destinando particolare attenzione ai settori giovanili delle società sportive attive in settori conosciuti e non. Nella regione siciliana, attraverso la cooperativa Conad Sicilia, da oltre 25 anni sostiene la scherma Modica, supportando la società nel coltivare giovani talenti e promuovere eccellenti progetti territoriali e sociali come la scherma per non vedenti.

“Lo sport è simbolo per eccellenza dello stare bene insieme, del coinvolgimento di tutti, strumento di crescita sana per i più giovani, un bene della comunità- dichiara Vittorio Troia, direttore generale Cfo di Conad Sicilia- Una comunità di cui Conad si sente parte integrante, condividendo valori, prospettive e responsabilità. Per questo sosteniamo tante associazioni sportive presenti nei territori in cui operano i nostri soci Conad e sponsorizziamo eventi importanti come questo che da un lato avvicinano i giovani ai sani principi dello sport praticato e dall’altro offrono un’importante occasione di promozione turistica per la Sicilia. Tra l’altro per Conad, Palermo rappresenta un’area strategica: con una quota di mercato del 28% deteniamo la leadership sul territorio e questo non può che tradursi anche in un forte impegno da parte nostra a supportare l’economia locale e a sostenere varie iniziative con l’obiettivo di restituire al territorio quanto il territorio ci dà”.