Ore 20, fine della corsa: chi prenderà in mano il nuovo Palermo?

Si chiude un cerchio e si apre una nuova era a Palermo: il giorno "x" è arrivato: entro (e non oltre) le ore 20 di questa sera sarà possibile, tramite Pec, inoltrare al sindaco Leoluca Orlando la propria manifestazione d’interesse per rilevare il titolo sportivo del club. “Basta incappucciati”, aveva detto il primo cittadino qualche settimana fa. D’ora in avanti chiunque riuscirà a tagliare il traguardo dovrà farsi garante di trasparenza, affidabilità e grandi capacità economiche per riportare il Palermo nel calcio che conta.

In attesa del gong finale chi riuscirà a spuntarla fra i contendenti? Il duo composto da Mirri e Di Piazza o il vulcanico presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero? Che a proposito nelle prossime ore potrebbe sbarcare nuovamente a Palermo per consegnare personalmente la propria proposta al sindaco Orlando. Occhio però alle sorprese dell’ultima ora. Perché la cordata composta dal tandem Alessi-Foschi - nonostante le classiche smentite di rito - potrebbe comunque entrare prepotentemente in corsa a ridosso del triplice fischio.

Attenzione anche alla suggestione araba: un fondo con sede a Londra avrebbe già dato mandato ai propri emissari per presentare una proposta ufficiale al primo cittadino. L’idea - secondo quanto riporta il Giornale di Sicilia - sarebbe quella di un business plan da almeno 10 milioni di euro, con la possibilità di portarlo a 15 milioni entro i tre anni. In progetto vi sarebbe pure la creazione di una cittadella dello sport.

Il primo vero banco di prova per chiunque riuscirà ad accaparrarsi il Palermo sarà quello di depositare nelle casse della Figc un contributo da un milione di euro. A valutare le proposte pervenute nel tavolo del primo cittadino ci sarà anche l’ex presidente del tribunale di Palermo Leonardo Guarnotta.