Scacchi, l'Asd Pedone Isolano di Misilmeri campione regionale

Si è svolto dal 16 al 18 marzo, presso la struttura di "Città del Mare" a Terrasini (Pa) il 50º Campionato Italiano a squadre di scacchi! Nella categoria Promozione vince, su 40 squadre provenienti da tutta la Sicilia, l'ASD Pedone Isolano Misilmeri, conquistando così il titolo di Campione Regionale e la diretta promozione in serie C. Al secondo posto si piazza l'altra formazione Misilmerese, completando così una doppietta storica per la città di Misilmeri. La squadra campione regionale con presidente Francesco Cardinale era composta da Giovanni Lo Pinto, Jake Darmanin, Duncan Vella e Antonino Lo Piccolo.