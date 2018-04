Santa Flavia sogna: il Sant'Anna conquista i playoff per andare in Promozione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Allo Stadio Comunale, è andata come sognavamo, è andata come è giusto che andasse. Un sabato pomeriggio perfetto, con un grande risultato ottenuto dai ragazzi di mister Angelo Tomasello, che anche ieri, spinti da un grande pubblico che ringraziamo, hanno ottenuto meritatamente, il pass per il Play-Off Promozione.

Avversario di turno il Roccapalumba, squadra tosta e solida. Ospiti che pur sapendo di pochissime possibilità di poter trarre vantaggio da questa partita, perché ormai quasi destinati a disputare il Play Out salvezza, hanno onorato il calcio giocando con il coltello tra i denti fino al'ultimo secondo e cercare di uscire imbattuti dal Comunale.

Cosi però non e' andata, perché i gialloverdi flavesi di motivazioni ne avevano ancor di più degli ospiti, c'era uno storico traguardo da raggiungere, e Ciro Scianna-Natale Gargano, con due splendide reti, hanno permesso di scrivere a questa giovane società, un altra personale, bella pagina di storia calcistica.

Ed allora, cosi e' più bello, questo importante traguardo, raggiunto da questo magnifico gruppo, è stato ottenuto con le proprie forze, lottando contro tutto e tutti, esprimendo il più bel calcio nel girone, cosa riconosciuta da molti addetto ai lavori. E' finito il tempo di raccogliere solo complimenti, ma è stato fatto tanto. Spesso ci vogliono anni per raggiungere la possibilità di giocarsi un play off, anche per chi spende tanto, e spesso non riuscendoci, ma il "maestro" Tomasello, anche quest'anno, con tutto il suo staff, formato dal prof. Salvo Canfarotta, e da Salvo Galioto, preparatore dei portieri, ci e' riuscito, e lo fa da quando è al timone di questa squadra. Sono già due infatti i play off ottenuti, uno già vinto, e una Coppa Trinacria.

Un bottino niente male per chi come noi si e' affacciato da poco nei campionati dilettantistici. Un immenso grazie va a tutti i componenti della rosa, ragazzi splendidi dentro e fuori dal campo. Quest'anno più che mai, sono stati messi a dura prova, uscendo fuori con grande maturità nei momenti difficili e decisivi della stagione.

Non era facile, per chi si affacciava per la prima volta, in un campionato cosi difficile, superare tensioni, pressioni personali (dovute dalla giovane età) e portare a compimento questo risultato, sapendo di dover vincere sempre, ogni domenica, per evitare quella che sarebbe stata una beffa, e cioè, chiudere al terzo posto e non disputare i play off superando la soglia dei dieci punti di distacco dalla seconda in classifica.

Grazie a tutti i nostri tifosi, che in questi ultimi tempi si sono avvicinati alla squadra, e che come noi hanno tanta voglia di grande calcio.

Grazie al mister Tomasello e tutto lo staff tecnico, per la professionatità messa a dispisizione di questo gruppo e della società, dimostrando che il lavoro paga, sempre. Ed un grande grazie va a tutti i componenti della dirigenza. Persone meravigliose che danno il proprio contributo per portare avanti quella che sta diventando una bella realtà del panorama calcistico dilettantistico.

Adesso testa già alla semifinale play off che ci vedrà impegnati in casa contro il Real Campofelice, squadra temibilissima, dove i nostri ragazzi daranno ancora una il massimo per far si che nessuno di noi si svegli da questo splendido sogno!!!