Colpaccio Samp: preso il (futuro) Bobo Vieri palermitano, anche D'Amico vola a Genova

Il Palermo fallisce, la Sampdoria "gioisce": dalle macerie del settore giovanile rosanero arriva a costo zero il bomberone classe 2003 Daniele Montevago. Ma non solo. Insieme al Bobo Vieri delle generazioni future si colora di blucerchiato anche Felice D’Amico, 18 anni, attaccante scuola Palermo approdato a Milano (sponda Inter) già due anni fa. A Genova sono già proiettati per il futuro e sognano un tandem offensivo tutto palermitano.

Felice di nome e di fatto

In soli novanta minuti riuscì letteralmente a stregare la dirigenza dell’Inter durante la semifinale Under 17 di due anni fa. E da qui si capisce che sei già un predestinato. Una partita che di fatto aprì le porte del grande calcio a D’Amico, stravolgendogli radicalmente vita e carriera. Da Palermo a Milano, con un solo biglietto d’andata e con un sogno nel cuore: quello di imporsi a grandi livelli nel calcio che conta. E di strada il baby attaccante palermitano in questi anni ne ha fatta davvero parecchia. Nella prima stagione (2017-2018) D’Amico comincia con la Berretti, segnando 4 reti in undici apparizioni. L’anno successivo approda alla corte della Primavera e anche lì D’Amico riesce a lasciare il segno nonostante collezionani un gol in sette partite.

L’ex attaccante rosanero timbra anche il cartellino per la spedizione Scudetto – seppure dalla panchina – nella finalissima contro la Fiorentina. Poi l’ennesima svolta, il trasferimento in prestito al Chievo, dove ancora una volta – guarda un po’ – D’Amico si cuce addosso il ruolo da protagonista nella fantastica rimonta dei “mussi volanti” firmando l’aggancio ai playoff con 6 gol in 14 partite. Una macchina da guerra, un vero e proprio cecchino che non vede l’ora di mietere vittime anche con la maglia della Sampdoria.

Davide Montevago, sognando Vieri

A proposito di cecchini, c’è chi in stagione quest’anno con la maglia dell’Under 16 rosanero è riuscito a superare la soglia dei 20 gol stagionali: Daniele Montevago. Da qui il paragone con Bobo Vieri. Anche se a Genova c’è chi spera in futuro di poterlo paragonare a un certo Duvan Zapata. E il biglietto da visita parla chiaro: Montevago è uno di quei giocatori che spesso e volentieri colleziona più gol che presenze in campo. Dal Sacco di Roma al Sacco di Palermo, perché quello che aveva tutte le carte in regola per diventare un grandissimo colpo per il futuro in casa Palermo, adesso invece con il fallimento e la conseguente ripartenza dalla D non è altro che un lontano ricordo.

A 16 anni appena compiuti Davide Montevago si allontana per la prima volta dalla sua amata Sicilia perché la voglia di far parlare di sé continua a essere troppo grande. Il baby attaccante siciliano approda alla Sampdoria alla corte di Di Francesco, ma giocherà nelle giovanili. Cresciuto alla Stella D’Oriente (scuola calcio nel palermitano) nonostante la giovane età, Montevago ormai da diversi anni ha una lunga corte di spasimanti come ad esempio Milan, Bologna, Sassuolo e Samp per l’appunto. Adesso Montevago sogna di superare la quota dei 23 gol stagionali con la maglia dell’Under 17 blucerchiata. difficile, ma non impossibile. Specialmente per Montevago.