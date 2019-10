Ribaudo, il baby palermitano che incanta Parma: gol da centrocampo contro la Samp | VIDEO

Salvatore, classe 2004, è passato dal Palermo alla società emiliana 2 anni fa. Domenica ha segnato da 50 metri battendo velocemente una punizione. La partita è finita 3-1 per i ducali. Per l'esterno destro non è la prima prodezza del genere