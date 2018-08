Zamparini promuove il Palermo (con riserva): "Foschi affiancherà Tedino"

Arriva il benestare di Zamparini: “Palermo incoraggiante, prestazione positiva. Mi fido di Tedino”. Poi però aggiunge “accanto a lui ci sarà Foschi”. Il patron rosanero sembra essere soddisfatto del risultato ottenuto durante la partita Palermo-Salernitana e guarda già avanti, più precisamente alla prossima settimana: al Barbera arriva la Cremonese, e Tedino potrebbe anche recuperare pedine importanti.

Soddisfatto sì, ma non al cento per cento. Perché nelle parole di Zamparini si percepisce anche un minimo di rammarico se si pensa alle tante assenze che secondo l’imprenditore friulano avrebbero in qualche modo condizionato i 90’ dei rosa. Pedine importanti che Tedino spera di riabbracciare il prima possibile. “Dobbiamo anche pensare – dice Zamparini al sito ufficiale – che ieri il tecnico non ha avuto a disposizione né Aleesami né Puscas, Falletti è entrato soltanto alla fine e inoltre ci mancavano giocatori importanti come Jajalo e Chochev. Questo dovrebbe essere sottolineato quando si parla del pareggio dell’ Arechi. Nessuno si è soffermato sul fatto che ieri eravamo in difficoltà per via d’infortuni e squalifiche. Temevo molto questa partita, e addirittura abbiamo giocato con personalità nella prima frazione di gioco. Mi preoccupa invece – dice - la preparazione atletica, l’approccio diverso della ripresa a mio avviso è dipeso da un calo fisico”.

Fiducia a Tedino dunque, ma con Foschi al suo fianco. Zamparini per il momento può dormire sonni tranquilli. Venerdì intanto al Barbera arriva la Cremonese per il tecnico rosanero sarà l’ennesimo esame. “Sono contento del lavoro di Tedino. Ieri – continua - la squadra mi ricordava quella vista lo scorso anno nel girone d’andata. Buono appeal e idee di gioco, peccato per la traversa di Trajkovski. Sono sereno, fiducia in tedino e al fatto che a Palermo ci sarà anche Foschi. Sia per gli allenamenti che per le partite. Con la Cremonese ci aspetta sicuramente una partita molto difficile, contro una squadra molta forte che tanto bene ha fatto in chiave mercato”.

Zamparini che poi punta il dito contro la stampa palermitana. “Mi dispiace – confessa – vedere dei giocatori che in campo danno loro stessi per poi, il giorno dopo, leggere invece dei voti assegnati dalla stampa palermitana a dir poco allucinanti. Invece di aiutarci e darci sostegno ci vanno contro. Bisogna mettere in chiaro che questa non è la squadra di Zamparini, non fanno un torto a me, ma alla città di Palermo e a tutti i tifosi. Ad esempio, un nuovo arrivato come Salvi si chiederà il perché di una valutazione negativa quando in realtà dalla televisione stessa si è visto che ha giocato da migliore in campo. Una situazione a dir poco imbarazzante”.