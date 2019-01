Running Sicily-Coppa Conad: al Teatro Cicero si alza il sipario della sesta edizione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si alza domani il sipario sul Running Sicily-Coppa Conad, manifestazione internazionale a tappe giunta quest’anno alla sesta edizione. Alle 16.30 al Teatro Cicero di Cefalù, il direttore tecnico del circuito, Nando Sorbello, svelerà sedi, percorso, date ed orari delle cinque gare in programma nel 2019. “Gare – sottolinea Sorbello - all’insegna dell’amore per la corsa, ma anche per l’arte e la natura”.

Sarà presente in platea pure Lisa Locatelli, la vincitrice a tempo record della Palermo Half International del 14 ottobre scorso (prova conclusiva dell’ultima edizione del Running Sicily-Coppa Conad) che, sul traguardo di Mondello, ricevette richiesta ed anello di matrimonio dal fidanzato, Luca Sommese. Non solo il futuro, domani al Teatro Cicero ci sarà l’ultimo atto dell’edizione 2018 con la premiazione di tutti gli atleti che sono classificati nei primi posti della classifica generale nelle diverse categorie (distinte per età). Premiate anche le prime tre società, maschili e femminili che hanno avuto la meglio nella classifica a squadre. Riconoscimenti saranno, infine, assegnati dall’organizzazione anche a sponsor e partner della manifestazione.

Ad arricchire un pomeriggio dedicato a sport, spettacolo e cultura, ci penseranno gli studenti del Liceo Artistico, “Bianca Amato” di Cefalù che “rappresenteranno” 11 grandi opere d’arte, mentre la giovane soprano Giorgia Ferrara, accompagnata al pianoforte dal maestro, Diego Cannizzaro, eseguirà alcuni brani del repertorio classico.