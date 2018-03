Running Sicily-Coppa Conad: il 22 aprile la 10 chilometri di Cefalù

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Arriveranno da mezza Europa per partecipare alla 10 km. di Cefalù del prossimo 22 aprile, prova valida quale terza tappa del circuito internazione Running Sicily-Coppa Conad. Per favorire la partecipazione del maggior numero di atleti, l’organizzazione dall’Asd Media@ in collaborazione tecnica con l’Agex, ha deciso di far pagare solo 10 euro a tutti coloro i quali si iscriveranno entro sabato prossimo, 31 marzo. Da domenica primo aprile, invece, la quota sarà di 15 euro. Tutti gli atleti riceveranno una meravigliosa medaglia da collezione, un prodotto della famosa azienda dolciaria Fiasconaro ed uno scaldacollo personalizzato.

E’ possibile iscriversi alla tappa di Cefalù attraverso una semplice procedura online (piattaforma Endu) collegandosi a www.runningsicily.it oppure presso Fitness Shop di via Maestro Pintorno 63 a Cefalù e Jogging Sport di via Bordonaro 61 a Cefalù. L’organizzazione del Running Sicily-Coppa Conad ha siglato anche quest’anno una partnership con u4fit per offrire gratuitamente a tutti i partecipanti un servizio di allenamento esclusivo. Utilizzando la piattaforma u4fit sarà possibile prepararsi al meglio per le gare in programma (sia per quella di Cefalù che per l’International Half Marathon di Palermo del 14 ottobre) con allenamenti specifici per le varie distanze previste. La u4fit, come partner ufficiale dell'evento, offre gratuitamente piani di allenamento sviluppati da personal trainer qualificati.

Tutti gli iscritti, che potranno usufruire anche di un servizio massaggi gratuito (pre e post corsa), riceveranno un pacco gara a cura della Fitnessshop di Cefalù e della Conad. Gli atleti avranno anche a disposizione una struttura della città da utilizzare quale spogliatoio e doccia. Si ricorda che ai primi 3 classificati di ogni singola categoria sarà assegnato un prestigioso trofeo da collezione.