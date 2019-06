Rugby femminile a Palermo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Fantastica esperienza per le Iron Ladies Under 16 a Calvisano l'1 e il 2 giugno. La "cenerentola" del torneo, alla sua prima partecipazione alla fase finale del campionato interregionale di rugby femminile, ha comunque dimostrato, nonostante alcuni fastidiosi infortuni, di saper tenere il campo e di portare a termine tutte le partite previste in calendario. Ma, aspetto sicuramente da non tralasciare, è il fatto di aver avuto la possibilità di giocare con formazioni ben più esperte e di avere fatto tesoro dell'esperienza appena vissuta. Le rugbiste palermitane ritornano in Sicilia piene di orgoglio e di soddisfazione. Altrettanto orgoglioso e soddisfatto è lo staff tecnico che ha avuto dimostrazione inequivocabile della grinta e della determinazione delle ragazze. Una volta ancora la dimostrazione che questo sport non è solo per uomini, considerando che a livello internazionale sono state proprio le ragazze dell'Italrugby a dare le maggiori soddisfazioni con il secondo posto nel prestigioso 6 Nazioni!!!!

