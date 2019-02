Abisso, dal rigore alle minacce di morte: "So che sei di Palermo, ti vengo a trovare..."

Dalle 22.30 di ieri sera è diventato l'uomo più chiacchierato del momento. Lui è Rosario Abisso, 33 anni, di Palermo. Il giovane fischietto è reduce da Fiorentina-Inter, complicatissimo match caratterizzato da diversi episodi controversi. Uno su tutti: il rigore al 101’ trasformato dai viola e concesso per un dubbio fallo di mano di D’Ambrosio. Mano o petto? Le immagini sembrano inchiodare Abisso perché il tocco dell'interista sembra "legale".

Alcuni sostenitori interisti di Palermo, la città dell'arbitro, lo hanno addirittura minacciato di morte su Facebook: "So ke sei di qua di Palermo giuro ke mi giro tutta la città per trovarti" è il contenuto di un post, commentato poi con altre frasi infarcite di insulti e ulteriori minacce. Un altro utente su Facebook ci va giù pesante: "Devi morire Abisso, ti deve scoppiare il cuore. Indegno".

Tanti gli episodi che hanno deciso questo Fiorentina-Inter che probabilmente è stato appena consegnato alla storia. Var a gogò, recupero record di dodici minuti e polemiche infinite. Abisso è finito nel mirino di Luciano Spalletti che è sbottato in tv, in diretta su Sky Sport. "Non c’è nulla di dubbio, non ci sono discussioni ha detto - è colpo di petto netto, il pallone sulla mano non ci va neppure. Eravamo in dieci in panchina a guardare la stessa immagine che aveva l’arbitro ed eravamo tutti d’accordo. C’era un clima molto pesante in particolare nei minuti finali è questo è il risultato".

Rosario Abisso, classe 1985, ha fatto il suo esordio assoluto a 16 anni nelle categorie giovanili e dopo tanta gavetta nel 2011 è stato promosso in Can Pro. L'esordio nel calcio che conta nel 2014 con le prime apparizioni in B. Il 6 gennaio 2015 il debutto in Serie A nella gara Chievo-Torino. Un evento che era stato celebrato anche dal sindaco Leoluca Orlando che ha deciso di premiare il concittadino per l'esordio in massima serie.

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!