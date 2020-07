Certi amori fanno giri immensi e poi (forse) ritornano: Biffi di nuovo al Palermo?

Ventuno anni dopo Roberto Biffi potrebbe tornare a Palermo. L'indiscrezione è stata rilanciata dal sito online rivierasport.it, assai informato sulle vicende calcistiche liguri, dove l'ex capitano rosanero - milanese di nascita - ha ormai messo le radici. Un approdo dalla Liguria, dunque, stessa regione in cui sta lavorando mister Roberto Boscaglia, indicato come possibile nuovo allenatore del Palermo.

"Le voci di corridoio mettono nella lista dello staff tecnico del settore giovanile del Palermo anche il profilo di Biffi, ex tecnico di Sanremese, Ospedaletti e Alassio FC", spiega Rivierasport. Se le indiscrizioni venissero confermate Biffi ritornerebbe al Palermo dopo il più amaro degli addii, avvenuto nel ritorno della semifinale playoff per tornare in B, alla Favorita, contro il Savoia. Era il 31 maggio 1999: Biffi venne espulso e il sogno promozione svanì definitivamente. L'ex difensore centrale ha indossato la maglia rosanero in 319 partite. Vanta 18 gol e ha vinto la Coppa Italia di Serie C del 1992-93.