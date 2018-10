Torna Rispoli, il Palermo ha il suo "rinforzo": "Proverò a fare più di 6 gol"

"Ripartiamo da Brescia per non commettere più certi errori. Sono stato molto vicino alla squadra, adesso sto bene e non vedo l’ora di tornare a giocare". Parole e musica di Andrea Rispoli. Doveva andar via, lasciare Palermo dopo tre anni d’amore e di “mal di pancia” e invece è ancora qua. Fisicamente e mentalmente, fa capire l’esterno 30enne in un’intervista rilasciata al sito ufficiale. Rispoli aggiunge: "Quest’anno proverò a fare più di sei gol”

L’infortunio è alle spalle. Così come le tentazioni di lasciare Palermo. Scalpita Rispoli, che adesso sta bene e vuole tornare a essere protagonista. “Sono molto soddisfatto e contento di come sto adesso, perché ho recuperato molto bene. Non vedo l’ora – confessa - di poter tornare a giocare con i miei compagni. Sicuramente non è facile stare lontano dal campo, però sono stato mentalmente vicino alla squadra, ho seguito ogni minimo dettaglio sia in allenamento che durante le partite. Ho lavorato veramente tanto e infatti devo ringraziare tutto lo staff medico del Palermo, con i fisioterapisti che sono stati veramente eccezionali nel curare ogni minima cosa”.

Palermo che tornerà in campo domenica sera al Renzo Barbera contro il Crotone. Si riparte da Roberto Stellone e la sua voglia di rivalsa. E chissà se almeno dalla panchina sarà presente anche Andrea Rispoli. “Per noi – dice - sarà sicuramente un bel test perché affronteremo una squadra blasonata che fino alla scorsa stagione giocava in Serie A. Quello che in questo momento dobbiamo fare è cercare di non commettere più certi errori. Se da un lato ci sono tante squadre che ancora dobbiamo affrontare dall’altro invece sappiamo di avere ancora tantissimo tempo a disposizione per migliorare. L’obiettivo personale è quello di migliorare il bottino di sei reti, per quanto riguarda la squadra, ma soprattutto la società invece l’obiettivo è sicuramente quello di tornare in Serie A”.