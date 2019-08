Rispoli saluta Palermo: "Orgoglioso di aver conosciuto una città splendida"

"E' arrivato il momento di salutarci… Sono stati cinque anni intensi, ricchi di felicità e di tanto dolore. Mi sarebbe piaciuto salutarvi con un finale diverso ma porto con me la consapevolezza di aver dato tutto per questa maglia quando mi è stata data la possibilità. Sono felice e orgoglioso di aver conosciuto una città splendida e una tifoseria che va oltre ogni categoria!!! Il Palermo camminerà sempre a testa alta e presto sono sicuro che ritornerà a volare!! Un abbraccio, Andrea". Così Rispoli - ex capitano rosanero - ha salutato i suoi vecchi tifosi dopo il passaggio ufficiale al Lecce.

Il laterale destro di 30 anni torna così in giallorosso avendo già vestito la magia del Lecce nella stagione 2010/2011, in serie A (13 presenze). Il calciatore originario di Cava de' Tirreni, svincolato dopo le vicissitudini della società rosanero, era già nel Salento da alcuni giorni per definire il suo accordo con il Lecce. Ieri la presentazione alla stampa. Rispoli lascia Palermo dopo avere disputato 137 partite ufficiali condite da 12 gol. L'ormai ex terzino rosanero, Andrea Rispoli, in Sicilia ha trovato la piena maturazione e... l'amore: nelle scorse settimane ha sposato la modella bagherese Nadine Casa.