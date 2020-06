Lo sport mondiale si risveglia: a Palermo la ripartenza del tennis e la prima tappa del Giro?

Piccoli, ma significativi, segnali di ripresa. Il grande sport internazionale rivede la normalità e inizia a prepararsi ufficializzando il calendario mondiale coinvolgendo anche Palermo dopo gli stravolgimenti dettati dall'emergenza Coronavirus. E' il caso del ciclismo che oggi pomeriggio ha reso noto che la stagione ripartirà sabato 1° agosto a Siena con la Strade Bianche maschile e femminile. Un calendario "schiacciato" e super affollato con corse di ogni tipo in quattro mesi.

Da segnare in rosso la data del 3 ottobre, quando partirà l'edizione numero 103 del Giro d’Italia. Inizialmente prevista dal 9 al 31 maggio 2020, la corsa rosa è stata posticipata a causa della pandemia. La prima tappa italiana era stata fissata il 12 maggio con partenza da Monreale, dopo le prime tre giornate in Ungheria. Saltati gli appuntamenti magiari, sarebbe Palermo la città prescelta per ospitare la prima tappa in sostituzione di Budapest.

Manca ancora l'ufficialità ma a Palermo dovrebbe essere assegnata la prima maglia rosa al termine di un cronoprologo di otto chilometri che andrà a sostituire quello programmato nella capitale ungherese. Dopo Palermo si proseguirà in Sicilia con le tappe già in programma a Monreale e sull’Etna. Da qui si salirà verso la Calabria e verso la Puglia, seguendo il percorso originale fino all'arrivo a Milano il 25 ottobre.

E se il ciclismo si riorganizza, sciogliendo gli ultimi dubbi e definendo il calendario, per il tennis mondiale è arrivato il momento di prendere delle decisioni definitive. La novità è che il circuito femminile potrebbe ripartire proprio da Palermo il 3 agosto con gli internazionali in programma al Country Club di via dell'Olimpo. Originariamente il torneo era stato calendarizzato dal 18 al 26 luglio 2020. Poi il Covid ha scompaginato i piani. E' tutto fermo da marzo. Adesso filtrano indiscrezioni sulla ripartenza del circuito Wta: da un tweet della tennista belga Alyson Van Uytvanck sono emersi dettagli che aprono nuovi squarci sul calendario, finora top secret. Il primo torneo che potrebbe segnare la ripartenza è proprio quello di Palermo (insieme a quello di Charleston) sulla terra rossa, con Roma programmata per il 21 settembre. In via dell'Olimpo per quella data farà molto caldo. Ma ci adatteremo anche a questo.

