Concessione stadio, il rinnovo preoccupa Orlando: "Serve verifica su solidità societaria"

Il rinnovo della concessione dello stadio Renzo Barbera al Palermo è al vaglio del Consiglio comunale, ma prima che Sala delle Lapidi si esprima il Sindaco vuole vederci chiaro e si aggrega al coro di quanti chiedono di conoscere quale sia lo stato della società. Una nota diramata da Palazzo delle Aquile informa che il primo cittadino "ha dato mandato agli uffici del Patrimonio di avviare ogni opportuna verifica volta a fornire al Consiglio informazioni dettagliate circa la solidità societaria e le garanzie fornite affinché il principale impianto sportivo cittadino sia tutelato e fruito in modo corretto".

"Il susseguirsi di notizie incontrollate circa la compagine societaria del Palermo Calcio - afferma Orlando - non può che preoccupare e sollecita la massima attenzione da parte degli organi competenti, prima di tutto la Federazione cui compete la vigilanza sulle società che gestiscono le squadre di calcio di questo livello. Per quanto di nostra competenza, gli uffici dovranno al più presto riferire, affinché il consiglio comunale e l'Amministrazione possano valutare ogni utile iniziativa".

Proprio oggi Emanuele Facile, socio dell'advisor Financial Innovations Team e amministratore delegato, intervistato da PalermoToday non ha nascosto i problemi in casa Palermo: "Abbiamo appena preso in carico una società piena di problemi, sulla quale pendeva una sentenza della Cassazione fino a venerdì scorso. Finora abbiamo ricevuto solo sospetti e critiche. Nessuno però ha mai rilevato l'onere di cui si fa carico chi l’ha acquistata".

Alla situazione già di per se non esattamente rosea si aggiunge la “bomba” lanciata stamattina su un blog de il Sole 24 Ore: “Il Palermo è già formalmente fuori dal calcio italiano professionistico e dal prossimo campionato, a meno di salvataggi da parte della Figc con un cambio di corsa e retroattivo delle regole”. A scriverlo è il giornalista Marco Bellinazzo che, citando norme e requisiti di onorabilità, ha ricordato quale “spada di Damocle” penda sulla testa della società, della sua nuova proprietà e dei tifosi.