Regionali "forme di taekwondo": che gara per le Pantere team Carrara

E' di 10 podi su 12 atleti il medagliere conquistato dalla Asd Pantere Taekwondo Team Carrara al Campionato Regionale di Forme Individuali di Taekwondo svoltosi Domenica 8 Aprile al Palaoreto di Palermo e che ha visto la partecipazione di 244 atleti di 21 società provenienti da tutta la Sicilia. "Siamo fieri dei nostri atleti - ha commentato il presidente della Asd Marco Carrara - come sempre ci distinguiamo per qualita' e non per quantità. Ci siamo scontrati con squadre fortissime e numerosissime ma nonostante ciò la qualità paga sempre".

Ecco i campioni che hanno acquisito il titolo regionale. Oro: Alessandra Torres, Rebecca Pintauri, Stefano Cucinotta, Giuseppe Cacciatore Argento Claudio Filippo Carmicino, Giorgia Reas, Aurora Vittoria Privitera, Alessandro Noto Bronzo Francesco Riolo, Federico Gabriele Buona prestazione anche degli atleti Giulia Domina e Gabriel Riolo che per un soffio non hanno preso il bronzo. "Se alcuni nostri errori di tecnica e qualche errore umano arbitrale non ci fossero stati, saremmo arrivati addirittura secondi sul podio delle società, ma va bene cosi', lo sport vince sempre! – conclude Marco Carrara – un grande grazie ai nostri fedeli genitori che hanno sostenuto la squadra durante tutta la gara".

Prossimi eventi a cui le Pantere Taekwondo Team Carrara parteciperanno: Il 14 Aprile 2018 Campionato Interregionale Combattimento a Cosenza; il 22 Aprile 2018 Torneo Interregionale Combattimento a Barcellona Pozzo di Gotto (Me)

