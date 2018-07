Rapporti con pregiudicati legati alla camorra, niente processo per Aronica

Niente processo per l'ex difensore palermitano Salvatore Aronica e il Palermo. Nell’ambito dell’inchiesta condotta dalla Direzione Distrettuale antimafia di Napoli, il Tribunale federale nazionale - come si legge in una nota - ha dichiarato infatti inammissibile il deferimento a carico delle società Napoli, Città di Palermo e Sassuolo e dei calciatori Paolo Cannavaro, Josè Manuel Paez Reina, del team manager Giovanni Paolo De Matteis, del responsabile della biglietteria e delegato alla sicurezza Luigi Cassano, del direttore commerciale marketing Alessandro Formisano, dell’allenatore Salvatore Aronica".

In sostanza il Tribunale ha dichiarato i deferimenti inammissibili perché l'indagine della Procura federale era stata in un primo tempo archiviata, poi riaperta con un altro "titolo" ma con gli stessi capi di imputazione sperando di evitare la decorrenza dei termini che invece il Tribunale ha stabilito. Niente deferimento dunque nemmeno per il Palermo. I giocatori e i loro club per responsabilità erano stati deferiti dalla giustizia sportiva per aver frequentato pregiudicati legati ad ambienti camorristici.

Nel dettaglio Salvatore Aronica, attualmente tesserato per la Figc quale allenatore, calciatore del Napoli da 2008 al 2013, dal 2013 al 2015 con il Palermo, era stato deferito al giudice sportivo per la violazione delle norme ai sensi degli artt. 1 bis n. 1 (doveri ed obblighi generali), art. 2 n. 1 (applicabilità e conoscenza delle regole) ed art. 3 n. 1 (responsabilità delle persone fisiche): per aver intrattenuto rapporti di amicizia sin dall'anno 2009 con i fratelli Esposito, in particolare Giuseppe e Francesco, proprietari di fatto di un'agenzia di scommessa Eurobet, a Napoli. Il Palermo in persona del suo presidente era stato deferito per la responsabilità della società ai sensi dell'art. 4, n. 2 C.G.S. per fatti addebitabili ad Aronica, all'epoca dei fatti calciatore e tesserato.