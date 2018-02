Torna il Rally Cefalù Corse, iscrizioni al via

Si svolgerà il 17 e 18 marzo prossimi il 2° Rally Cefalù Corse, la gara organizzata dall’omonimo sodalizio che riporta auto ed equipaggi nella famosa cittadina normanna patrimonio Unesco.

La gara si svolgerà ancora una volta con la modalità Rally Day, dopo gli ottimi riscontri dell’edizione d’esordio del 2017, con alto gradimento di pubblico e piloti, gli organizzatori hanno rilanciato la data ed il format. Le iscrizioni si apriranno venerdì 16 febbraio e rimarranno aperte fino a lunedì 12 marzo. Il programma entrerà nel vivo sabato 17 marzo con le ricognizioni del percorso, soltanto con vetture di serie e nello stretto rispetto delle norme del codice della strada. Dalle 14.30 alle 18 presso Porto Presidiana si svolgeranno le verifiche tecniche e sportive. Nella serata sul lungomare Giuseppe Giardina, alle 19.30, saranno presentati equipaggi e vetture.

Domenica 18 marzo giornata ad alto agonismo sulle sei prove speciali, con tre passaggi sulla PS “Ferla” da Km 6,37 e “Pollina” da Km 6,40, si deciderà la classifica assoluta e di categoria. Dopo 175,90 Km di percorso di gara e 38,31 Km contro il cronometro, il traguardo finale sarà alle 17.30 sempre sul lungomare di Cefalù.

Nel 2017 la vittoria fu degli ennesi Michele Beccaria, pilota al suo primo rally, con Michele Salvatore Castelli su Renault Clio R3C preparata dalla BR Sport, della scuderia Phoenix. Seconda piazza per il 21enne palermitano dell’Island Motorsport Alessio Profeta, navigato dall’esperto Massimiliano Alduina sulla Renault Clio Super 1600 della Twister corse. Terza piazza per l’equipaggio palermitano di Castelbuono, della Sunbeam Motorsport, formato da Giuseppe Mazzola e Francesco Bertola, anche loro sulla Renault New Clio R3C curata dalla LB Tecnorally.

Classifica dei primi 10 equipaggi nel 2017: 1. Beccaria - Castelli (Renault Clio R3C) in 23’53”0; 2 Profeta - Alduina (Renault Clio Super 1600) a 37”5; 3 Mazzola - Bertola (Renault Clio RS) a 57”3; 4 Bruccoleri - Saja (Renault Clio S1600) a 1’06”4; 5 Cassata - Lusco (Peugeot 106) a 1’11”5; 6 Fallea - Perrera (Peugeot 106) a 1’13”8; 7 Marino - Cerisi (Reanault Clio Williams) a 1’15”1; 8 Martorana - Sottile (Renaut Clio RS) a 1’23”8; 9 Provenza - Glorioso (Peugeot 106) a 1’42”4; 10 Scalia - Barbaro (Peugeot 208 VTI) a 1’54”2.