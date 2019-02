Raccolta fondi per il Palermo, Ficarra c'è: "Ma vogliamo chiarezza sui bilanci..."

Tifosi e imprenditori chiamati a raccolta per sostenere, economicamente, il Palermo. Tra questi il comico Salvo Ficarra, il quale ha dato la propria disponibilità ma solo a determinate condizioni. E’ quasi pronta la campagna di crowfunding che consentirà a chiunque voglia contribuire di "risanare" in piccola parte i conti societari. Uno e uno solo per il momento l’obiettivo dell’iniziativa: raccogliere quanto necessario per arrivare preparati all’appuntamento di marzo, pagare gli stipendi e scongiurare il rischio penalizzazione in classifica. Nei prossimi giorni verrà costituito un ‘comitato di garanzia’ che sarà composto dai tifosi illustri che aderiranno spontaneamente all’iniziativa.

Tra i partecipanti dovrebbe esserci Salvo Ficarra. Ha risposto di sì a Dario Mirri e lo ha fatto con una riserva: “Solo se il Palermo - si legge in una nota - renderà disponibile tutta la documentazione necessaria ad agevolare l’ingresso della nuova proprietà”. Già confermato anche l’apporto di padre Cosimo Scordato, conosciuto per il suo impegno in città ma anche grande tifoso rosanero. “Contrariamente a quanto riportato da alcuni articoli della stampa locale - conclude la nota - non c’è al momento nessuna conferma della partecipazione di Pif, che è stato contattato solo nelle ultime ore per un eventuale coinvolgimento ma non ha ancora espresso alcuna valutazione in merito”. Presto saranno resi noti tutti i dettagli del crowfunding.