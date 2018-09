Il progetto volley 2018/2021, giovedì la conferenza stampa di presentazione a Trabia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Un progetto per la valorizzazione delle giovani pallavoliste, volto anche alla ricerca di eccellenze nel territorio. Questa è la strada intrapresa da tre sodalizi ampiamente conosciuti del Palermitano: Progetto Volley Palermo (che milita in serie B2 e che da oggi cambierà la propria denominazione in Progetto Volley Smart), Polisportiva Raimondo Lanza Trabia (serie C) e Palma Team Volley (già Pallavolo Villabate in serie D), nell'ambito di una sinergia prevista per tre anni.

Un progetto ambizioso e stimolante, che vedrà in primis la valorizzazione di giovani in un connubio progettuale tra realtà sportive differenti ma con un comune intento, lavorare sui giovani. Il progetto sarà presentato in una conferenza stampa, che avrà luogo giovedì 20 settembre alle ore 17:30 presso l'Hotel Lido Vetrana di Trabia (PA). L'evento, che si aprirà con i saluti del Sindaco del Comune di Trabia Leonardo Ortolano, vedrà la partecipazione e gli interventi di Davide Anzalone (Consigliere Nazionale della Federazione Italiana Pallavolo), Giorgio Castronovo (Presidente del Comitato Regionale Fipav Sicilia), Giuseppe Canzone (Presidente del Comitato Provinciale Coni Palermo, Roberto Mormino (Presidente del Comitato Territoriale Fipav Palermo), Eduardo Cammilleri (Consigliere Regionale Fipav Sicilia).