Sport e inclusione sociale: a Castelbuono al via il progetto Start

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

A fine febbraio Castelbuono sarà il centro d’Europa grazie al progetto “Start- Sport training to run together”, del quale è capofila in partnership con Bulgaria, Finlandia, Lituania e Portogallo. Il progetto prenderà ufficialmente il via dal 21 al 24 febbraio e andrà avanti per due anni. L'obiettivo è rafforzare lo sport come metodo d'integrazione, inclusione sociale e pari opportunità. Approvato definitivamente dalla Commissione Europea lo scorso mese di settembre, era stato presentato nel marzo scorso, con la consulenza di Vincenzo Provenzano, docente universitario, e della sua collaboratrice, Serena Venturella. Capofila del progetto è l'Asd castelbuonese.

“Si tratta – commenta Antonio Castiglia, presidente del gruppo atletico polisportivo castelbuonese - di un nuovo percorso che si sposa bene con la nostra volontà di aprirci a 360 gradi a tutti coloro che credono nell'atletica e nella sua lunga storia, della quale Castelbuono con il suo 'Giro Podistico' è un grande esempio”.

A Castelbuono “Start” vivrà il suo momento di maggiore interesse e attenzione nella due giorni del 22 e 23 febbraio prossimi quando, i rappresentanti dei paesi partner (due per ogni stato), avranno la possibilità d’incontrarsi e conoscersi, mettendo in comune le proprie idee ed impressioni riguardo il progetto e le finalità che lo stesso insegue.

“ Il nostro obiettivo è quello di organizzare manifestazioni sportive in cui è possibile dare una completa dimostrazione della presenza di una vera integrazione secondo i criteri cardini di “Start” - afferma Dario Di Garbo, membro del direttivo del Gruppo Atletico e tra i principali promotori del progetto; a tal proposito come eventi sportivi abbiamo inserito la terza edizione di “Aspettando il Giro” in programma a giugno e l'edizione 2019 “del Vivinatura Trail Castelbuono”.

Un progetto anche itinerante: ad aprile infatti a Sofia, in Bulgaria, è previsto un corso di formazione transnazionale per 5 allenatori ed istruttori (uno per ogni paese partner del progetto) durante il quale verranno acquisite le metodologie necessarie per utilizzare lo sport come strumento per l'inclusione sociale. L’iniziativa del progetto “Start”, che nasce da Castelbuono, è destinate a fare da apripista per le altre ASD siciliane, un punto di partenza per l’integrazione, l’inclusione e la condivisione, anche e soprattutto grazie allo sport.