Crotone-Palermo, probabili formazioni: Stellone svela i titolari, Nestorovski in attacco

Palermo, da inseguita a inseguitrice, ma cambia ben poco. A Crotone (domani alle 21) nel segno dell’abbondanza e della scaramanzia. Stellone svela l’undici titolare che scenderà in campo all'Ezio Scida: Nestorovski al fianco del gigante Moreo. Pomini in porta, soltanto panchina invece per Puscas e Trajkovski. E intanto dalle parti di viale del Fante si può anche tirare un sospiro di sollievo dopo aver scontato il turno di riposo: indenne il secondo posto in classifica. Il tecnico rosanero confessa: "Quella di domani per noi sarà la partita della vita. Vogliamo arrivare primi, dipende tutto da noi".

Tutto pronto dunque per la trasferta infrasettimanale in Calabria, dove il Palermo affronterà un Crotone sempre più ingabbiato nei bassifondi della classifica. L'obiettivo dei rosanero sarà quello di scongiurare una mini fuga delle rondinelle, ma anche di tenere a debita distanza Benevento e Pescara. Curiosità: da quando il Brescia si è presa la vetta della classifica il Palermo non ha mai perso. "Quella di domani per noi - confessa Stellone in sala stampa - dovrà essere la partita della vita, bisogna dare continuità ai risultati e a tutto quello che c’è dietro. Serve una vittoria per tenere distanti chi ci sta dietro. La nostra mentalità deve e dovrà essere quella di arrivare primi, anche perché tutto dipende da noi. Ad oggi siamo in serie A. La promozione passa soprattutto da queste partite. Le avversarie si stanno rialzando, sapevamo che il Verona e il Benevento avrebbero lottato fino alla fine, d’altronde può capitare a tutti un periodo negativo. Dei risultati delle altre ci deve interessare poco e niente. Le ultime due partite contro Perugia e Brescia ci hanno dato tanta, ma tanta fiducia, dispiace soltanto che con un po’ più di fortuna avremmo ottenuto anche qualche punto in più".

A Crotone a carte scoperte. Il tecnico rosanero si sbottona dopo la riservatezza mantenuta nelle ultime settimane e questa volta svela l’undici titolare ai cronisti presenti in sala stampa. Tante sorprese e una sola certezza: in attacco c’è capitan Nestorovski. "Domani - svela Stellone - giocheremo con un 3-4-1-2 e i giocatori che scenderanno in campo sono Pomini; Szyminski, Bellusci, Rajkovic; Rispoli, Jajalo, Haas, Aleesami; Falletti; Moreo e Nestorovski. In porta non ci sarà Brignoli perchè ha avuto una distorsione alla caviglia, ma a prescindere era già stato preventivato questo turno di riposo. Jajalo invece ha avuto un problemino alla schiena ma ha recuperato benissimo e domani sarà dei nostri. I ragazzi sono stati avvisati: il Crotone è una squadra che ha ottime qualità e un buon allenatore. Troveremo una squadra affamata di punti per uscire dai bassifondi della classifica. Noi però non vogliamo assolutamente inciampare in questo virtuoso cammino che punta dritto alla Serie A".

Qui Palermo

Torna d’attualità la coppia Nestorovski-Moreo per il Palermo. Puscas costretto a rifiatare dopo il tour de force degli ultimi due appuntamenti. Falletti vince il ballottaggio con il macedone Trajkovski, che dunque sarà costretto inizialmente a guardare i suoi compagni di squadra dalla panchina. Si rivede Pomini, una garanzia ogniqualvolta viene chiamato in causa. Difesa rocciosa composta da Bellusci, Rajkovic e Szyminski.

Qui Crotone

Una sola vittoria nelle ultime sei di campionato. Lo stadio Ezio Scida per il momento sembra essere la terra di nessuno, perché gli uomini di Stoppa finora hanno vinto soltanto due volte: netto predominio del segno “x” e quattro sconfitte. Il club calabrese però dopo la convincente prestazione di Brescia proverà a mettere il bastone fra le ruote al Palermo. 3-5-2 per Stoppa con il tandem d’attacco composto da Mraz e Pettinari.

Probabili formazioni

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Golemic, Spolli, Vaisanen; Sampirisi, Rohden, Gomelt, Benali, Marchizza; Pettinari, Mraz. All. Stroppa

PALERMO (3-4-1-2): Pomini; Bellusci, Rajkovic, Szyminski; Rispoli, Jajalo, Haas Aleesami; Falletti; Nestorovski, Moreo. All. Stellone