Guizzo di Cannavò, doblete Palermo: la Primavera conquista anche la Supercoppa

Coverciano si tinge di rosanero. Doblete per la Primavera del Palermo: dopo la vittora nel girone B e quindi la promozione, ecco anche la Supercoppa. Battuto per 1-0 in finale (giocata nel campo del centro tecnico federale) il Novara, squadra che invece aveva trionfato nel girone A del campionato Primavera 2. Inarrestabili i baby rosanero che dall’inizio della stagione fino alla fine, hanno dimostrato di non avere rivali, portandosi a casa anche il secondo trofeo.

Una finale equilibrata, ma giocata a grandi ritmi dalle due formazioni. Primo tempo a reti inviolate, con i rosa leggermente meno propositivi degli avversari. Nella ripresa però è il Palermo a scendere in campo con un altro piglio, trovando al 59' gol del vantaggio grazie al guizzo vincente dell’attaccante Kevin Cannavò. Una rete che vale il trofeo, perché gli uomini di Scurto sono impeccabili nel difendere il vantaggio, riuscendo a tenere testa al Novara. Il Palermo vince così la Supercoppa Primavera 2 Tim, chiudendo nel migliore dei modi una stagione a dir poco spettacolare.