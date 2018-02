Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Arriva la prima scuola di skateboard a Palermo. Protagonista della disciplina una tavola di legno con delle rotelle da pattinaggio fissate sotto. Numerosi stili tra cui: lo street-skating, il vertical-skating e il freestyle. In Italia questa disciplina sbarcò verso la fine degli anni 70 diventando un fenomeno sportivo-culturale a tutti gli effetti. Le strade si popolarono in breve tempo di numerosi giovani entusiasti e pronti a tutto pur di andare sullo skate, entusiasmo che non è rimasto nell’ombra infatti, oggi è una realtà riconosciuta dal CONI.

In Sicilia, a Palermo,nacque il primo skatepark nel 1990. Oggi nasce la prima e unica scuola di skateboard - in via Marchese Ugo - sui campi della Scuola Ancelle; con l'istruttore Sergio Buccheri, affermato atleta conosciuto in tutta Italia per la sua maestria e passione sulle tavole da skate, tavole di cui vanta una preziosissima collezione che custodisce gelosamente, primo istruttore federale di tale sport in Sicilia, referente regionale FISR!

"Buccheri - si legge in una nota - è pronto ad insegnare e far conoscere l'affascinante mondo dello skateboarding per la gioia di mamme, papà e nonni che vedranno i loro piccoli volteggiare sullo skate, da veri professionisti! La Comunità "Ancelle del Sacro Cuore di Gesù" continua,dal 1939, a rispondere a tutte le esigenze dei bambini, degli adolescenti e delle loro famiglie: in una città meravigliosa come Palermo dove però purtroppo i servizi,spesso,sono assenti i campi sportivi delle suore diventano punto di riferimento per i più giovani".