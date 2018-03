Prima categoria, vittoria del Sant'Anna sulla Termitana

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si tinge di gialloverde (0-3) il derby tra Termitana e S.Anna che si e' disputato oggi pomeriggio a Termini Imerese. Un testa coda che vedeva le due squadre alla ricerca di punti preziosi, i padroni di casa per la lotta alla salvezza, i flavesi per la corsa al play off promozione. Partenza sprint per i gialloverdi, in un campo reso difficile dalla pioggia, che hanno cercato di sbloccare da subito l'incontro ed evitare affanni nella parte finale della gara, e dopo aver sfiorato il vantaggio in almeno tre/quattro occasioni, al minuto venti si portavano in vantaggio con Natale Gargano che batteva il portiere termitano in disperata uscita sull'attaccante flavese.

Solo tre giri d'orologio ed è Scianna ad insaccare con un preciso destro dai sedici metri, portando il risultato sul due a zero per il ragazzi di mister Tomasello. Prima della fine del primo tempo è Susinno che sfiora la terza rete con un colpo di testa che impatta sul palo alla sinistra del portiere, e poi fermato da un grande intervento proprio del portiere termitano. Nel secondo tempo è D'Amico al dodicesimo a colpire il palo a portiere battuto, e Tantillo la traversa dai venti metri.

Ci pensa Principato a chiuderla definitivamente al ventisettesimo siglando la sua terza rete stagionale, e nei minuti finali sfiorando addirittura la doppietta personale. Vittoria importantissima quindi per i nostri ragazzi che riducono di due lunghezze le distanze dalla secondo in classifica, San Ciro e Giorgio, e vittoria che da morale ai nostri ragazzi per quello che si prevede un difficilissimo finale di campionato. Martedi la ripresa degli allenamenti per preparare la prima delle due gare interne consecutive previste in calendario, diamo quindi appuntamento ai nostri tifosi nel sabato di vigilia di Pasqua quando saremo impegnati nel derby contro il Belmonte.