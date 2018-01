Automobilismo, prestigiosa trasferta a Montecarlo per la Project Team

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Un avvio di stagione di respiro internazionale per la scuderia siciliana Project Team che, il prossimo fine settimana, schiererà al via dell’86° Rally di Montecarlo, appuntamento inaugurale del Campionato Mondiale Rally, l’equipaggio formato dal lecchese Andrea Coti Zelati e dal messinese Giovanni Barbaro. L’equipaggio lombardo-siculo, all’esordio sugli ostici asfalti dell’Alta Provenza, da sempre teatro di sfide leggendarie tra blasonati top driver della specialità, si presenterà a bordo della Citroen DS3 curata dal Chiavenuto Team per puntare a un risultato di rilievo tra gli iscritti del WRC-3, riservato alle vetture prodotte in serie. Seppur al debutto alla corsa monegasca, da sempre gara imprevedibile e fortemente condizionata dal meteo, tanto Coti Zelati quanto Barbaro potranno comunque contare su una precedente esperienza “iridata” già maturata in Sardegna lo scorso anno, seppur su fronti diversi.

"Per noi è gran motivo d’orgoglio essere presenti al ‘Monte’, di fatto una delle manifestazioni più prestigiose del mondo, al di là del risultato finale che conseguiranno i nostri portacolori ai quali facciamo un grosso in bocca al lupo - ha sottolineato alla vigilia Luigi Bruccoleri, presidente del sodalizio agrigentino - E pur considerato che la Project ha, solo qualche giorno addietro, compiuto un anno di vita, contiamo che la trasferta al Principato di Monaco sia solo un punto di partenza e foriero di un’ulteriore crescita nei mesi a venire tanto in ambito nazionale quanto oltre confine". Andando al programma della competizione che vedrà a Monaco la sede di partenza e arrivo, i duelli scatteranno giovedì 25 gennaio per concludersi domenica 28. Saranno 17 le prove speciali; 388,59, invece, i chilometri di tratti cronometrati, escludendo i trasferimenti.