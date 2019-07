Ferrero sbarca in aeroporto, dribbla la stampa ma parla con i passeggeri: "In città per il Palermo"

Massimo Ferrero è arrivato a Palermo. Il presidente della Sampdoria, interessato alla possibilità di acquisire il Palermo in Serie D, è atterrato in aeroporto intorno alle 13 con un volo Alitalia partito da Roma-Fiumicino. Nessun commento per i giornalisti che lo attendevano nell'area arrivi dello scalo palermitano, li ha dribblati.

"L'imprenditore romano - annuncia l'agenzia GPS Comunicazione - si è intrattenuto con alcuni passeggeri del volo parlando del Palermo e parlando del suo arrivo in città 'per il Palermo'. Ferrero ha messo in vendita la squadra genovese e, dopo aver annunciato di voler comprare il club rosanero, sarebbe pronto a formalizzare la richiesta rilevando il titolo sportivo del Palermo.

Il motivo di questa passione per la squadra? In dialetto siciliano, avrebbe confessato ai compagni di volo, i colori della maglia: "I più belli del mondo, i colori ra fimmina".