Svincolati in cerca di una squadra, al via per il 13° anno consecutivo Equipe Sicilia

C’è chi l’ha definito un cantiere sempre aperto, chi invece una squadra atipica e chi ancora un laboratorio alchemico. L’essenza però resta sempre la stessa: prende ufficialmente il via la tredicesima edizione di Equipe Sicilia, un progetto rivolto a tutti quei giocatori svincolati in cerca di una squadra professionista a cui potersi aggregare per la prossima annata. Un’idea nata 13 anni fa dal responsabile Umberto Calaiò e che ormai può essere considerata a tutti gli effetti una solida realtà del panorama siciliano. Grandi firme quest’anno, dal direttore generale Rosario Argento (21 anni nel settore giovanile rosanero) passando per Alfonso – detto Fofò – Ammirata anche lui con un passato da allenatore nella Primavera del Palermo fino ad arrivare al palermitano ex Catania e Messina, Giorgio Corona, che ricoprirà il ruolo di direttore sportivo dopo l’ultima avventura in Eccellenza con l’Atletico Catania. Nomi di un certo spessore anche in campo, perché fra i circa 70 giocatori in cerca di una squadra ci saranno anche Desiderio Garufo (ex Parma) e Pietro Balistreri (ex Palermo) quest’anno nelle vesti di capitano di Equipe Sicilia.

Tredici stagioni consecutive dunque, sempre di più sulle orme di Coverciano. Un centro di preparazione precampionato, nato per i senza contratto e ormai rivolto a tante categorie e tipologie di calciatori: dai professionisti ai più giovani alle prime armi, dai siciliani agli stranieri. Tutto questo e tanto di più è Equipe Sicilia, da anni sinonimo e garanzia di qualità in ambito calcistico. Un progetto importante, che si avvale di anno in anno di figure prestigiose e nomi di assoluto valore per portare avanti la propria mission: aiutare sotto tanti punti di vista i giocatori in attesa di sistemazione ma anche chi vuole ad ogni costo presentarsi in condizioni ottimali nei ritiri delle rispettive società di appartenenza. Allenamenti che dureranno quattro settimane, dal 16 luglio fino all’11 agosto presso il Centro Sportivo “Pietro Pisani” e “Sport Village Tommaso Natale”. A patrocinare quest’edizione di Equipe Sicilia saranno l’Associazione Italiana Calciatori (AIC) l’Associazione Italiana Allenatori (AIAC)e l’Associazione Preparatori Portieri Calcio (APPORT). “Sono contento – ha detto Umberto Calaiò - che questa edizione possa appoggiarsi a nomi di un certo rilievo. Anche in squadra – confessa – abbiamo tantissimi ottimi giocatori, forse quello di quest’anno sarà il gruppo più competitivo degli ultimi anni. Per noi non è affatto semplice allenare dei giocatori che in fondo potrebbero anche andare via dopo un giorno. Questo però è quello che ci auguriamo, che tutti possano trovare una squadra il prima possibile. L’anno scorso abbiamo avuto in squadra Vitiello, anni fa invece Misuraca. Adesso tanti altri campioni, come Garufo ad esempio”.

E per dare maggiore risalto a questi ragazzi, quest’anno Equipe Sicilia ha già comunicato di aver organizzato amichevoli di prestigio contro Catania, Trapani, Regina e Sicula Leonzio. Piccola curiosità: qualsiasi squadra affronti l’Equipe nella stagione successiva riesce sempre a raggiungere ottimi traguardi. Come ad esempio la Primavera rosanero che proprio nella passata stagione ha portato a casa un doblete con Supercoppa e Campionato. Circa 70 ragazzi divisi in quattro gruppi: Prima Squadra, Primavera, ‘Escolinha’ per i ragazzi più giovani e la squadra ‘Extra’ per i non comunitari. Quest’ultimo infatti sarà un gruppo composto da giovani extracomunitari che sperano di potersi imporre nel mondo del calcio. Un progetto ambizioso che nelle precedenti edizioni ha sempre dato i suoi frutti. È il caso del giovane calciatore Dampha, ceduto poi al Trapani. A guidare il gruppo della Prima Squadra ci sarà mister Ammirata che torna così a solcare l’erba dei campi di calcio dopo 3 anni di assenza dovuti a un grave lutto in famiglia. Tecnico palermitano che è stato alla guida della Primavera del Palermo tra il 2000 e il 2005 ottenendo risultati davvero importanti. “Equipe – ha detto Ammirata durante la conferenza stampa di presentazione – mi ha regalato una felicità che avevo perso tre anni prima per motivi familiari. È da tanto tempo che non alleno e sono davvero molto motivato. Questo progetto è davvero speciale, un gruppo di persone specializzate pronte a dare una mano a tutti questi ragazzi. Non potevo scegliere esperienza migliore”.

Equipe Sicilia si avvarrà anche della collaborazione di Talent Players, una piattaforma di scouting calcio giovanile pronta a lanciare già da quest’anno degli innovativi parastinchi con all’interno dei chip in grado di analizzare le prestazioni dei giocatori. prima amichevole prevista per giorno 26 luglio contro il Catania. Un mese di Equipe Sicilia, trenta giorni che segneranno il futuro di circa 70 ragazzi.



