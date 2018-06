Presentato a Palermo il "Sicily bike week 2018"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La bellezza del viaggio, l’emozione dell’avventura e lo stile di vita di un vero biker. Torna a Gibellina, in provincia di Trapani, Sicily Bike Week, l’iniziativa che unisce cultori e appassionati delle due e quattro ruote, accomunati dall’amore per la Sicilia. Domenica 1 luglio, nel piccolo comune della “Montagna di Sale” bikers e drivers si riuniranno per scoprire l’inusuale itinerario tra storia e natura, vino e cibo mediterraneo, arte e cultura. Sicily Bike Week, nell’ambito del progetto “Destinazione Gibellina” avviato un anno fa, valorizza le bellezze naturalistiche, culturali e artistiche di un territorio simbolo della rinascita avvenuta nel segno dell’arte contemporanea.

Nell’anno in cui ricorrono i cinquant’anni del terremoto della Valle del Belìce è stato scelto il tema del mototurismo: dal luogo della memoria parte l’immagine di una Gibellina dinamica e piena di vitalità, una meta raggiungibile da coloro che per una vacanza decidono di mettersi sulle due e quattro ruote. Nel panorama nazionale si registra una crescita del mototurismo e la Sicilia, per gli innumerevoli itinerari in grado di offrire, si prepara a cogliere la sfida. Una manifestazione che unisce il turismo allo spirito di libertà e all’adrenalina che solo il rombo dei motori sa trasmettere; un’occasione per scoprire tutto ciò che la Valle del Belìce può rappre- sentare per bikers e drivers. La seconda edizione di Sicily Bike Week 2018 raggiunge un traguardo importante: dal 2019 Gibellina sarà una delle tappe - la prima e l’unica in Sicilia - dell’Italian Motorcycle Championship, il Campionato di Custom Bike Show più grande al mondo, organizzato da Terre di Moto e dalle riviste italiane leader nel settore Bikers Life e Kustom World.

Il risultato è stato annunciato da Micke Persello dell’Italian Motorcycle Championship, icona per il mondo dei bikers. «Collegare il nostro campionato, che coniuga arte e sport a Destinazione Gibellina ci rende parti- colarmente orgogliosi. Siamo certi che i numerosi partecipanti alla terza edizione saranno conquistati non solo dal Bike Show, ma anche dalle opere di arte contemporanea che contraddistin- guono questo territorio». Sicily Bike Week quest’anno registra l’aumento dei club coinvolti: Moto Club I Pellegrini FMI, Lambretta Club Sicilia, Moto Club Corsari FMI, Vespa Club Marsala, Vespa Club Mazara del Vallo, Moto Club Mario Messina, Mondo Bikers, Moto Club Le Aquile Palermo, Vespa Cult, Moto Club Vespe d’Alcamo, Registro Italiano Fiat Barchetta Delegazione Sicilia e Jeep Club Sicilia. Tre gli importanti partners della manifestazione: Proraso, Nuova Sicilauto con il marchio Jeep, Facella Alessandro con i marchi Vespa, Moto Guzzi, Aprilia.

Per partecipare a Sicily Bike Week, domenica 1 luglio a Gibellina, occorre iscriversi via email: sbw@destinazionegibellina.it