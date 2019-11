Premio Azzurri d'Italia a Dario Mirri: "E' un riconoscimento al Palermo, io ho solo riportato normalità" | VIDEO

Calcio, atletica leggera e soprattutto pallavolo nella nona edizione del premio Azzurri d’Italia andato in scena a Villa Niscemi. Tra i premiati "per aver riportato il calcio in città e l'entusiasmo in una tifoseria delusa" il presidente del Palermo Dario Mirri. Il riconoscimento al massimo dirigente della società rosanero è stata l’unica eccezione - oltre al “Premio Roberto Cecchinato” conferito al giovane velocista siracusano Matteo Melluzzo - di un’edizione dedicata alla pallavolo.