Premio Asi per il Veteran car club Panormus

Grande clima di festa e soddisfazione per la compagine palermitana Veteran Car Club Panormus, capitanata da Antonino Auccello, che ha ricevuto da parte dell'Asi (Automotoclub Storico Italiano), l'ambito premio che ogni anno riconosce le migliori manifestazioni per auto e moto d'epoca. Oggetto del prestigioso premio "La Manovella ad Honorem", l'evento internazionale XXIX Giro di Sicilia - Monte Pellegrino Revival "Vivere un Sogno".

In base alla relazione del delegato manifestazioni Asi, è risultato tra le migliori manifestazioni organizzate nella stagione radunistica 2019. - Siamo davvero felici di ritirare il prestigioso premio "La Manovella ad Honorem", queste le parole del presidente Antonino Auccello. Ancora una volta, l'ambito premio ha visto il Giro di Sicilia, tra le migliori manifestazioni radunistiche 2019. Questo è il frutto del lavoro e della passione della mia grande squadra, che ogni giorno si spende a favore del motorismo storico. Adesso ci prepariamo alla prossima rievocazione storica internazionale ASI-FIVA, che si svolgerà nelle giornate di (9-10) 11/12/13/14 giugno 2020, dove ci saranno tante novità a partire dalle giornate facoltative, che anticiperanno una edizione "bellissima" e senza precedenti, dove la stessa rievocazione del Giro di Sicilia by VCCPanormus, spegnerà le sue prime 30 candeline. Questo un motivo in più per festeggiare un grande evento, ormai conosciuto e amato in tutto il mondo.