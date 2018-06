Stampa sportiva siciliana, tra i premiati Ussi anche Marco Cecchinato

Marco Cecchinato, primo siciliano a vincere un torneo Atp di tennis e semifinalista al Roland Garros, è fra i vincitori della terza edizione dei Premi Ussi. La cerimonia di consegna si terrà al Circolo Canottieri Palermo alla Cala venerdì 22 giugno alle 18,30. A condurre la cerimonia di consegna dei premi sarà Nadia La Malfa. I premi Ussi Estate 2018 saranno trasmessi in diretta sulla pagina Facebook dell’Ussi (www.facebook.com/ussisicilia).

Fra le società premiate l’Ortigia, quarta nel massimo campionato di pallanuoto maschile, e la Primavera del Palermo per la vittoria del campionato di categoria e della Supercoppa. Da questa edizione sarà assegnato anche il premio intitolato al ricordo di Dario Miceli, il giornalista della Rai e bravo pallavolista morto un anno fa, che ogni anno sarà consegnato a pallavolisti o squadre di pallavolo che si sono particolarmente distinte nel corso del campionato. La prima edizione del riconoscimento andrà al Roomy 78 Catania, settimi alle finali nazionali Under 14 di pallavolo maschile. “È una categoria di premi che tenevamo a inserire in modo particolare – dice il presidente dell’Ussi Sicilia Roberto Gueli – non solo perché Dario era un collega stimato e apprezzato, ma perché era un uomo di sport in tutti i sensi, sia praticante che esperto nel racconto di vicende sportive. Una qualità che gli ha sempre permesso di distinguersi sia in ambito professionale che sportivo”.

I premi Ussi Estate faranno parta di una serie di iniziative organizzate e promosse dall’Ussi Sicilia: oltre alla cerimonia di consegna dei premi, sabato 23 giugno dalle 10,30 alle 13,30 al Circolo Country Time Club di Palermo, in via dell’Olimpo 5, si terrà il corso di aggiornamento professionale dal titolo “Giornalismo sportivo: tennis ed informazione”. Il corso, che tratterà temi legati al mondo del tennis e l’informazione sportiva in Sicilia, garantirà ai partecipanti tre crediti formativi. Interverranno Roberto Gueli, caporedattore Rai e presidente Ussi Sicilia, Roberto Urso, giornalista professionista, Gabriele Palpacelli, presidente FIT (Federazione Italiana Tennis) Sicilia, Oliviero Palma, direttore degli Internazioni di Sicilia WTA, e Francesco Cinà, allenatore di tennis. Le iscrizioni sono già aperte sul portale Sigef e si chiuderanno domani, giovedì 21 giugno.

Sabato 23 e domenica 24 giugno il Country Time Club di Palermo ospiterà anche il secondo campionato siciliano di tennis per giornalisti. La manifestazione è aperta a tutti i giornalisti, sia professionisti che pubblicisti, regolarmente iscritti all’ordine. Per partecipare è obbligatorio essere in possesso della tessera Fit (Federazione italiana tennis) o essere in possesso di un certificato di idoneità sportiva in corso di validità. Il torneo di singolare di tennis si svolgerà per esigenze di tempo con la formula di un set unico a 9 games. Sull’8-8 sarà disputato il tie-break. Per esigenze organizzative è obbligatorio comunicare le adesioni al secondo campionato siciliano per giornalisti entro e non oltre le 12 di giovedì 21 giugno, inviando una mail all’indirizzo valeriaccio@libero.it. Per i colleghi non residenti a Palermo c’è la possibilità di pernottare, a proprie spese, in strutture alberghiere convenzionate. Di seguito l’elenco dei premiati e le relative motivazioni:

ELENCO PREMIATI

1. Marco Cecchinato (primo siciliano a vincere un torneo ATP)

2. Ortigia (4^ posto assoluto nel massimo campionato maschile di pallanuoto)

3. Rappresentativa siciliana di calcio femminile (2^ posto assoluto al Trofeo delle Regioni)

4. Giorgia e Serena Lo Bue (Società Canottieri Palermo, due volte campionesse mondiali della specialità tra gli junior, medaglie d’oro al Memorial Paolo D’Aloja nel due senza femminile)

5. Us Città di Palermo (per la vittoria del campionato e della Supercoppa Primavera 2)

6. Sara Mormando (Società Canottieri Palermo, simbolo di integrazione fra atleti normodotati e no)

PREMIO DARIO MICELI

· Roomy 78 Catania (7^ posto assoluto alle finali nazionali Under 14 di pallavolo maschile)

PREMIO SPERANZE

· Federico Sergio Caniglia (ASD Wrestling Scordia), 12 anni, campione italiano di lotta greco romana e sl 2018 categoria 38 kg Schoolboy convocato con la Nazionale agli europei disputati in Ungheria dal 15 al 17 giugno.

· Salvatore Montenotte (Asd Lanza Boxe), 15 anni, campione regionale Schoolboy 48 kg nel 2017, campione italiano nel 2018 categoria 52 kg a Norcia aprile 2018.

PREMIO SPORT E SOCIETA’

· Alla sezione provinciale della LILT (Lega Italiana per la Lotta contro il Tumore) per il progetto “Dragon Boat” in collaborazione con l’AIFI Sicilia ed il Circolo Nautico di Palermo

PREMIO GIORNALISTA EMERGENTE

· Benedetto Giardina (Giornale di Sicilia)

PREMI SPECIALI

· Claudio D’Angelo (Campione italiano di Ju Jitsu)

· Dario Lopes (apneista eoliano, ma palermitano d'adozione, cura il canale di Youtube tematico più visto al mondo. Con il suo nickname “darioeolie”, Lopes racconta da diversi anni il mondo sottomarino).

· Filippo La Mantia (28 anni, vincitore nel 2017 del titolo mondiale Orc di vela con Mascalzone Latino di Vincenzo Onorato)