Powerlifting della Palestra Popolare, pioggia di medaglie per il campionato italiano AiCS

Man bassa di medaglie con 5 atleti a podio su 6 in un campionato Italiano di Powerlifting con quasi un centinaio di partecipanti. Sei ori, dieci argenti e quattro bronzi, questi i risultati ottenuti dalla squadra di Powerlifting della Palestra Popolare Palermo in due giorni di gare al Campionato Italiano di Powerlifting AiCS 2018 organizzato da Sicilia Powerlifting ad Alimena.

Sabato hanno gareggiato le categorie femminili e gli esordienti, mentre domenica e' stata la volta delle categorie maschili senior. In tutte le discipline gli atleti della Palestra Popolare hanno ottenuto grandi miglioramenti rispetto ai risultati delle precedenti competizioni, a poco piu' di un anno dall'esordio della squadra della Palestra Popolare nel panorama del powerlifting regionale e non solo: Andrea Di Matteo, Verdiana Mineo e Vincenzo Cassara' totalizzano rispettivamente 542,5 kg, 452,5 kg e 327,5 kg nei tre massimali di gara.Il powerlifting è una disciplina sportiva di forza, che prevede tre esercizi (squat, distensione su panca piana e stacco da terra) nei quali gli atleti provano a sollevare più peso possibile in relazione al proprio peso corporeo.

Adesso la squadra si prepara per le prossime date: a Giugno si terrà una gara di distensione su panca piana a Palermo, successivamente alcuni degli atleti della Palestra Popolare saranno impegnati ai Campionati Italiani FIPL. Dopo le vittorie di questo finesettimana, il tecnico AIF di secondo livello Andrea Di Matteo terrà un Open day sul Powerlifting, un allenamento gratuito aperto a tutti, a partire dalle 10.00 di domenica 6 Maggio alla sede della palestra popolare Palermo in via San Basilio 17.