Basket, la polisportiva Polis Cinisi conquista il titolo U14 Silver Sicilia

Venerdì 14 Giugno alle 18 al Geodetico di Cefalù bell’impresa dalla Polisportiva Polis Cinisi guidata da Coach Fabio Ferrara, che al Geodetico di Cefalù nel match che ha assegnato il titolo U14 Silver Sicilia di basket si è resa protagonista battendo l’Fp Sport Messina 78-75 e conquistando l’importante titolo giovanile Under 14 Silver. Grande orgoglio del presidente Giuseppe Trupiano e del dirigente Lo Cricchio visto che il gruppo è formato da ragazzi cresciuti, nati e formati proprio a cinisi. Un sogno per una piccola realtà come Cinisi.

F.P Sport messina 75 – Polisportiva Polis Cinisi 78

Parziali: 30-18, 15-26, 15-12 Polisportiva Polis Cinici: La Scala (cap) 40, Margagliotti 15, Trupiano 14, Agrusa 5, Magliolo 3, Palazzolo 1, Lo Cricchio, Zangara, Partinico, Di Martino, Bondì, Chirco. All.: Ferrara Per l’Fp Sport Messina di Francesco Paladina migliori in campo Venzon 35 punti e Marino 28.