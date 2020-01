Podismo, grande festa di premiazione finale della terza edizione SuperPrestige

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si svolgerà nel pomeriggio di domenica 2 febbraio la grande festa di premiazione finale della terza edizione SuperPrestige Acsi Sicilia Occidentale. Circa 200 atleti saranno premiati durante l’appuntamento organizzato dal comitato organizzatore presso il Museo dei carabinieri in via Principe di Granatelli n°35b a Palermo. Dalle 17 alle 19 saranno chiamati tutti gli atleti regolarmente classificati a ritirare il premio messo in palio dagli organizzatori delle quattro tappe che hanno caratterizzato la stagione podistica siciliana 2019.

Il SuperPrestige giunto alla terza edizione nell’ anno agonistico 2019 ha coinvolto nelle quattro tappe organizzate circa 2000 atleti a partire dalla prima gara svoltasi a Palermo lo scorso 24 marzo 2019, la Strapalermo, organizzata dall’ ACSI Sicilia Occidentale dove i più bravi sotto l’arco di arrivo sono stati Filippa Lascari e Salvatore Casarrubea.

Novità la seconda tappa svoltasi a Isola delle Femmine-Capaci il 23 agosto 2019 denominata Mezzanotte Running 4°Trofeo Gustosita organizzata magistralmente dalla ASD Polisportiva Pegaso Athletic un evento molto amato dai partecipanti per l’atmosfera e l’accoglienza con le vittorie assolute di Azzurra Agrusa e Giovanni Soffietto.

La terza tappa organizzata dalla ASD Polisportiva Pegaso Athletic a Palermo il 15 settembre 2019 la Gold Edition del Memorial Podistico Salvo D’Acquisto Criterium Europeo Interforze con le splendide vittorie di Azzurra Agrusa e Vincenzo Agnello.

La quarta ed ultima tappa la Christmas Run For Legality Città di Capaci andata in scena domenica 15 dicembre 2019 (valida anche come prova della Coppa Giovani ACSI S.O. ed organizzata dalla Asd Polisportiva Pegaso Athletic) ha coinvolto centinaia di atleti di tutte le età , vittorie assolute di Azzurra Agrusa e Lorenzo Abbate.