Podismo, il palermitano Peppino Terenzio nuovo ambasciatore del Sorriso GoGòl

Un riconoscimento di grande valore sociale quello assegnato a Giuseppe Terenzio, meglio conosciuto nel mondo del podismo come “Peppino il Brigadiere Volante”, domenica 27 gennaio ’19 in occasione del Gran Galà BioRace svoltosi presso la sala eventi “La Villa dei Vostri Desideri”.

Gogòl è il simbolo che rappresenta la positività, la solidarietà , colmo di valori umani, emozioni ed entusiasmo che promuove in modo semplice ed efficace, tutte le persone che nella vita sono riuscite a distinguersi nella società, dimostrando di credere in loro stesse, superando le contrarietà e raggiungendo obiettivi ambiziosi, tramite un approccio positivo e chi giornalmente si adopera col sorriso allo scopo di donarlo agli altri.

Ad individuare Peppino Terenzio come nuovo ambasciatore è stato il Professore Mimmo Piombo con la seguente motivazione: - Conosciuto nel mondo sportivo con il soprannome di Brigadiere Volante per la tenacia e forza di volontà dimostrata nella sua vita nell’ affrontare una delle malattie più terribili dell’era moderna, impegnandosi di persona ed in prima fila contro la Fibrosi Cistica, aiutando la ricerca e gli sfortunati pazienti. Uomo di sport e fondatore di una delle Associazioni più dinamiche e preziose della specialità Atletica Leggera la ASD Polisportiva Pegaso Athletic dove l’unione e l’amicizia fanno da padrone ed il sorriso primeggia in ogni occasione –

Ricevere GoGòl acronimo di “vai dritto all’ obiettivo” è una soddisfazione unica che rappresenta contemporaneamente un onore e un onere, per chi lo riceve. Onore per essere riconosciuti ambasciatori del valore del sorriso ed onere per l’impegno a continuare la sua diffusione attraverso l’individuazione di nuovi ambasciatori la cui Mission sarà quella di produrre entusiasmo e creare nuove opportunità.