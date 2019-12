Podismo, Palermo aspetta la Befana con "Il Giocattolo...In Corsa"

La prima corsa dell’anno in città guarderà al sociale e alla beneficenza. L’appuntamento è per domenica 5 gennaio in via Libertà con “Il Giocattolo…in Corsa”, manifestazione podistica, sotto l’egida dell’Acsi delegazione Area Metropolitana Sicilia Occidentale, è organizzata dall’Asd Gruppo Sportivo Polizia Municipale di Palermo, in sinergia con il Cral Inps Palermo, il Cral Dipendenti del Comune e il patrocinio dell’amministrazione comunale. Obiettivo dichiarato della manifestazione è quello di raccogliere giocattoli, che saranno consegnati agli Istituti per l’infanzia abbandonata e ad alcuni reparti pediatrici degli ospedali della provincia.

Due i momenti dell’evento: la gara vera e propria di dieci chilometri e la non competitiva di due chilometri, aperta a tutti. Per partecipare, non è previsto alcun costo d’iscrizione; per essere protagonisti della competitiva o della ludica basterà, all’atto del ritiro del pettorale, consegnare un giocattolo che regalerà un sorriso e una calza della Befana più “ricca”, ai bambini più bisognosi e meno fortunati di Palermo e provincia.

La gara competitiva si svolge sulla distanza di 10 chilometri, con partenza e arrivo da via Libertà all’altezza del Giardino Inglese. Il circuito misura 2.000 metri da ripetere cinque volte, con le due boe poste all’altezza dell’asse di via Notarbartolo e di via Dante.

Programma gara competitiva

Ore 8 ritrovo giuria e concorrenti gara Competitiva Km10 presso il Giardino Inglese (via Libertà) a Palermo; consegna Pettorali/Chip.

• ore 09.30 partenza gara Competitiva km 10;

• ore 10.45 premiazioni presso Giardino Inglese.

Iscrizioni competitiva: https://www.speedpassitalia.it/sp-gara/il-giocattolo-in-corsa/

Camminata ludico motoria aperta a tutti di 2 km

• ore 10.30 ritrovo

• ore 11.00 partenza

Iscrizioni non competitiva: Tecnica Sport di via Aquileia, 38 - Palermo o sul posto domenica 5 gennaio.

