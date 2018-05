Da Genova a Palermo a piedi, regalo di compleanno alternativo per un 85enne

Un viaggio a piedi di 4.250 chilometri, suddiviso in 146 tappe, da Genova a Palermo, passando per 20 capoluoghi. Così il podista bolognese Alessandro Bellière vuole festeggiare il suo ottantacinquesimo compleanno. La partenza è fissata per sabato 2 giugno, l'arrivo a Palermo è previsto il 24 ottobre. Non è la prima volta che Bellière si cimenta in imprese di questo tipo: nel 2016 ha percorso seimila chilometri. In alcuni tratti del cammino, come accaduto in passato, verrà accompagnato da appassionati di trekking.

"Quando avrò terminato questa quinta sfida - racconta - avrò percorso sul territorio italiano oltre 20.000 chilometri in 601 tappe. Desidero incontrare, come ho già fatto nelle altre sfide, scolaresche, giovani, anziani e diversamente abili, nello spirito di amicizia che la sana attività sportiva promuove e naturalmente sempre all’insegna del mio motto: 'Volere è potere'".