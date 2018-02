Perugia-Palermo, le probabili formazioni: si rivedono Rajkovic e La Gumina

A Perugia con le spalle al muro. Per Nestorovski e compagni c'è forse la partita più insidiosa della stagione. Dopo i due ko consecutivi, bisogna evitare la fuga di Empoli e Frosinone. Ancora qualche dubbio da sciogliere per il tecnico rosanero. Giusto puntare sull’esperienza in un momento così delicato? Pomini si gioca il posto da titolare con Posavec, ma la notizia del giorno riguarda sicuramente i tre di difesa. Con ogni probabilità infatti a Perugia tornerà in campo dal primo minuto il gigante Rajkovic. Un lungo infortunio, il calvario la guarigione e adesso la voglia di riprendere da dove aveva interrotto. Da una sorpresa all’altra: in Umbria potrebbe arrivare anche il momento di Nino La Gumina.

Tedino intanto prova a svegliare i suoi: “Abbiamo staccato la spina, ma domani voglio che la squadra torni a brillare”. “Nessun caso “Posavec”. A turno girano tutti”. Che il portiere croato non stia attraversando il momento più roseo da quando gioca a Palermo è sicuramente un dato fatto. La distrazione con l’Empoli e l’errore col Foggia potrebbero giocare brutti scherzi nella testa del giocatore 21enne. Così Tedino starebbe pensando all’usato sicuro che porta il nome del 36enne Alberto Pomini. Nessun dito puntato però contro Posavec e a dirlo è lo stesso tecnico rosanero. “Se un mio attaccante dovesse sbagliare un gol davanti alla porta di certo non lo relegherei in panchina per il match successivo. Il discorso è un altro: Posavec ha fatto bene, ma in qualche ultima occasione poteva sicuramente fare di più. Se dovessi scegliere Pomini piuttosto che Josip non sarebbe sicuramente una scelta legata al singolo errore. A turno – continua – ho fatto giocare un po’ tutti nel corso della stagione e quindi non ci vedrei nulla di strano nel vedere Posavec in panchina per una partita”.

Cambio di rotta e di mentalità. In un batter d’occhio le due sconfitte con Empoli e Foggia hanno prepotentemente ridimensionato una squadra che fino a due settimana fa invece dava l’impressione di poter essere l’ “ammazza-campionato”. “Non so se tutto questo dipenda di più da un aspetto mentale o tecnico-tattico. Sicuramente – confessa Tedino – prima di tutto viene la testa dei giocatori, che a mio avviso è il vero e proprio fattore scatenante. I quattro gol presi in Toscana e l’espulsione di Coronado dimostrano che qualcosa al momento non va per il verso giusto. Questo non è chiaramente un buon periodo sotto l’aspetto psicologico dei ragazzi. Bisogna mettere da parte gli interessi dei singoli per pensare solo e soltanto al bene del gruppo. Spero che questa squadra possa tornare ad essere la stessa ammirata per gran parte del girone d’andata. Io – continua - mi sento sempre in discussione, anche quando vinco 5 partite di fila. Credo di dover sempre dimostrare qualcosa ai miei ragazzi ma anche alla proprietà. Nel mondo del calcio è sempre l’allenatore a pagare, ma sono molto concentrato sul mio lavoro e il mio obiettivo è quello di far tornare questa squadra a brillare”.

C’è il Perugia e si rivede Di Carmine, che nelle ultime ore di mercato sembrava ad un passo dal trasferirsi in Sicilia. “Non penso che Di Carmine piaccia soltanto a me. Diciamo che un tipo di giocare del genere farebbe comodo un po’a tutta l’Italia. Mister Breda può ritenersi più che fortunato ad averlo a disposizione. Domani ci servirà una grandissima prestazione per poter portare a casa i tre punti. All’andata – dice Tedino – ci hanno messo parecchio in difficoltà. Se non fosse stato per il rigore trasformato da Nestorovski nei minuti finali o per la bellissima parata di Posavec a quest’ora potremmo anche parlare di un altro match. Incontreremo una squadra bravissima con la palla fra i piedi, in grado di distendersi molto bene e che proverà a rendersi molto pericolosa in avanti. A mio avviso il valore di questa squadra non rispecchia assolutamente la loro attuale posizione in classifica. Al Perugia non manca niente per disputare un campionato da protagonista”.

Capitolo formazione. "Balogh partirà con la squadra e siederà in panchina. Rispoli? Lunedì sera non appena entrato in campo ha preso un gran bel pestone. Se il nostro intento è quello di recuperare un giocatore importante come lui, allora dobbiamo metterci in testa che bisogna farlo giocare. All’inizio non sarà al massimo della condizione, ma solo giocando con continuità potrà ritrovare quella forma invidiabile. In avanti – conclude – stiamo facendo delle valutazioni. Moreo ha avuto qualche problemino al pube e al momento non è al cento per cento. La Gumina invece ha fatto molto bene in allenamento. Penso che a turno possano giocare un po’ tutti”.

QUI PALERMO. Quella contro il Perugia potrebbe proprio essere la partita delle sorprese. A cominciare dalla porta. A difendere i pali del rosa ci sarà con ogni probabilità Alberto Pomini. In difesa torna Struna. Al fianco dello sloveno Bellusci e chissà, magari anche Rajkovic. "Non mi stupirebbe affatto vederlo in campo dal primo minuto", ha detto Tedino. A destra torna Rispoli mentre a sinistra confermato Aleesami. Ballottaggio invece a centrocampo. Jajalo e Chochev dovrebbero essere sicuri di una maglia da titolare e a contendersi l’ultimo posto disponibile saranno Murawski e Gnahorè, con il polacco leggermente favorito su quest’ultimo. In avanti invece può accadere di tutto. Moreo non è al top a causa di un problemino fisico mentre a frenare Trajkovski potrebbe essere ancora una volta la troppo discontinuità. Chi invece sta bene è Nino La Gumina. L’attaccante palermitano scalpita per un posto da titolare e in questo periodo fra l’altro è quello che in avanti ha giocato di meno. A Perugia quindi potrebbe proprio toccare a un palermitano reggere il peso dell’attacco al fianco di Nestorovski.

QUI PERUGIA. Dopo il Foggia, anche il Perugia sfiderà il club rosanero con un modulo a specchio. Mister Breda ha già in mente i suoi 11 titolari così come il modulo: 3-5-2. In porta Leali (arrivato a gennaio) mentre in difesa trio composto da Del Prete, Volta e Magnani. In attacco invece occhio alla coppia composta da Cerri e Di Carmine.

PROBABILI FORMAZIONI

PERUGIA 3-5-2: Leali, Del Prete, Volta, Magnani; Pajac, Bandinelli, Bianco, Gustafsson, Mustacchio; Cerri, Di Carmine.

PALERMO 3-5-2: Pomini, Bellusci, Struna, Rajkovic; Rispoli, Murawski, Jajalo, Chochev, Aleesami; La Gumina, Nestorovski. BALLOTTAGGI Pomini-Posavec 60%-40% ; Murawski-Gnahorè 55%-45% ; La Gumina-Trajkovski 55%-45%