Pasquale Marino torna a Palermo... per Conference403

Pasquale Marino torna a Palermo. No, Arkus Network non ha vinto alcun ricorso e il Palermo ripartirà dalle categorie inferiori. Ma l’allenatore, rosanero per poche settimane prima della mancata iscrizione del Palermo dei Tuttolomondo al campionato di Serie B, sarà tra i relatori della Palermo Football Conference2019 che si svolgerà al Circolo del Tennis Palermo i giorni 7 e 8 ottobre 2019. Due grandi giornate di calcio, cultura e solidarietà realizzate da Conference403 in collaborazione con AvvocatiCalcio, Infinity Global Sports, FTA CONSULTING e l’Istituto Salesiano Don Bosco Ranchibile che parteciperà con i suoi studenti del Triennio Economico nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro. Alla due giorni il cui ricavato da un sorteggio di maglie che si svolgerà al termine dei convegni verrà devoluto interamente all’Oratorio Salesiano Santa Chiara diretto da Don Enzo Volpe, parteciperanno grandi personalità del calcio. “Conference403 raddoppia, quello che è ormai un tradizionale appuntamento palermitano con il grande calcio si svolgerà su due giornate nelle quali si alterneranno grandi allenatori, dirigenti ed ex allenatori. Saranno due giornate di intensa cultura calcistica”, garantisce l’avvocato Claudio Pasqualin, componente del Consiglio Direttivo di Conference403 e fedelissimo relatore. Con lui ci saranno anche l’ex ds del Brescia Gianluca Nani, il direttore sportivo del Venezia Fabio Lupo, Mauro Meluso del Lecce, Nicola Salerno del Watford, Piero Accardi dell’Empoli e gli operatori di mercato Patrick Bastianelli, Beppe Accardi, Antonio Imborgia, Michele Scaringella e l’avvocato esperto di diritto sportivo Luciano Ruggiero Malagnini. Non mancherà l’ospite a sorpresa targato FTA per il premio “Una vita per il calcio”. Per iscriversi e partecipare è sufficiente collegarsi alla pagina Facebook di Conference403 e acquistare il ticket richiesto.