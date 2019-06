Arriva l'ufficialità, il marsalese Marino è il nuovo allenatore del Palermo

Pasquale Marino è il nuova allenatore del Palermo. Dopo la sentenza che ha "graziato" i rosanero dalla retrocessione e l’addio di Delio Rossi è arrivata l’ufficialità. Il tecnico marsalese di 56 anni, che nella scorsa stagione sedeva sulla panchina dello Spezia, è stato scelto per guidare la squadra palermitana. E' arrivato poco prima delle 13 al Barbera, accompagnato dal direttore generale Fabrizio Lucchesi per firmare un contratto che lo legherà al club di viale del Fante per 2 stagioni. Dopo ore frenetiche è stato lui a vincere il ballottaggio con Vincenzo Vivarini.

Ritorno in Sicilia

L'allenatore, originario di Marsala (provincia di Trapani) ritorna nella sua terra. Proprio in Sicilia, Pasquale Marino ha vissuto le sue stagioni migliori: nel 2006 riportò il Catania in Serie A dopo 23 anni, ottenendo buoni risultati anche nella massima serie. Dopo un lungo girovagare tra Udinese, Parma, Genoa, Pescara, Vicenza, Frosinone, Brescia e Spezia, tra Serie A e Serie B, l'allenatore torna quindi a lavorare nella sua Sicilia 12 anni dopo la conclusione della sua positiva esperienza rossazzurra.

L'arrivo di Lucchesi e Marino